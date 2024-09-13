Померла "найвідоміша бабуся" в інтернеті: знаменитість мала 5 мільйонів підписників (фото)

Своє останнє відео блогерка опублікувала 28 липня, коли взяла участь у "протеїновому челенджі", позуючи з іграшковим авокадо.

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З життя пішла Марта Хільда Екл Карденас, відома у мережі як Abuelita Martha ("Бабуся Марта"). В інфлуенсерки, яка прославилась в інтернеті під час пандемії Covid-19, було понад п’ять мільйонів підписників у TikTok, 203 тисячі шанувальників в Instagram і ще 181 тисячу на YouTube. Про це пише видання Need To Know.

На зорі своєї блогерської кар’єри Марта почала ділитися відео, де вона бере участь в онлайн-челенджах і розповідає веселі історії про подорожі рідною Мексикою. Усіх своїх підписників блогерка називала онуками, хоча її справжнього онука звуть Максом. Саме він займався монтажем відео, а нещодавно зробив допис, оголосивши про смерть зіркової бабусі у понеділок, 9 вересня.

Макс поділився фотографією, на якій Марта з гордістю тримає нагороду від YouTube, отриману на початку цього року.

"Літай високо, Марто. Ти наповнила щастям серця мільйонів людей в усьому світі. Ділилася радістю, порадами й своїми історіями надихала багатьох людей. Сьогодні, 9 вересня 2024 року, ми оплакуємо твою втрату, але ти завжди житимеш в наших серцях. Мільйони віртуальних онуків згадуватимуть тебе з любов'ю і ніжністю", — зазначив він у дописі.

Марта Хільда Екл Карденас померла 9 вересня Фото: Abuelitasmartha

Родичі Марти не повідомила, скільки їй було років, коли вона померла, а також не назвали причину смерті. Її похорон відбудеться в церкві Сан-Хосе в Куаутітлан-Іскаллі поблизу Мехіко о 16:00 в суботу, 14 вересня.

Своє останнє відео в TikTok блогерка опублікувала 28 липня, коли взяла участь у "протеїновому челенджі", позуючи з іграшковим авокадо.

Нагадаємо, нещодавно також помер бодибілдер із Білорусі Ілля Єфимчик, якого охрестили "найстрашнішим у світі". Причиною смерті став серцевий напад. Спортсмен їв 7 разів на день, зокрема з'їдав 108 шматочків суші та 2,5 кілограми стейку і випивав 6-7 літрів води. Його вага становила 158 кг.