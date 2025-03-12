Зірка ТікТок, який переїдав на камеру, помер від ожиріння у 24 роки (відео)

За три місяці до смерті Ефекан потрапив до лікарні, де лікарі намагалися полегшити його стан. Через кілька тижнів його відпустили додому, де він і помер.

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Турецький блогер і зірка TikTok Ефекан Культур, відомий тим, що ділився відеороликами, на яких він переїдає, помер у віці 24 років від проблем зі здоров'ям, пов'язаних із зайвою вагою, повідомляє Vox News Albania.

Молодий чоловік був стримером "мукбанг". Це тип онлайн-трансляції, у якій творець контенту споживає різну кількість їжі, спілкуючись з аудиторією. Це стало світовим трендом із середини 2010-х років.

Ефкан з'їдав на камеру величезну кількість їжі

У грудні минулого року Ефекан потрапив до лікарні через проблеми, спричинені надмірною вагою. Він більше не міг стояти і страждав від проблем з диханням, а також від постійних синців через свій розмір, що спричинило проблеми з рухливістю. Прикутий до ліжка і нездатний дихати без апарату, він навіть не зміг відвідати могилу своєї матері після того, як вона померла рік тому.

Через проблеми зі здоров'ям Ефекан не зміг потрапити на могилу своєї матері, яку дуже любив

Ефекану дозволили продовжити лікування вдома. У соцмережі Instagram Культур показував, як медпрацівник допомагав йому робити вправи, а також опублікував фото, де лежить у ліжку, не маючи можливості піднятися. Зрештою вдома він і помер.

Прощання з ним відбулося в мечеті Джелаліє в районі Бююкчекмедже Джелаліє в провінції Стамбул, а потім труну з його тілом поховали на цвинтарі Сіліврі Гумусяка.

Ефекан – не перший творець контенту, який трагічно загинув у молодому віці через надмірне споживання їжі заради переглядів. У Китаї стримерка, яка страждала на ненажерливість, померла під час трансляції 10-годинної обжерливості для своїх підписників. Пан Сяотін померла 14 липня від ймовірного розриву шлунка, коли з'їла 10 кг їжі.

Результати розтину показали, що її шлунок був сильно деформований і заповнений неперетравленою їжею. Судмедексперти дійшли висновку, що її шлунок міг луснути, внаслідок чого шлункова кислота і їжа потрапили в її живіт.

Сяотін, яка страждала від патологічного ожиріння, прославилася в Китаї своїми трансляціями Mukbang.

У січні 2023 року зірка TikTok Тейлор Брайс Лежен (відомий у мережі як Waffler69), у якого на платформі було близько 1,7 мільйона підписників, помер від імовірного серцевого нападу. Чоловік, якому на момент смерті виповнилося всього 33 роки, був відомий своїми дивними відеороликами з оглядами їжі, де він вживав як свіжі, так і протерміновані продукти, включно з рекламними пластівцями "Родина Адамс" із 90-х років. Він також поглинав у великих кількостях консервовані чизбургери і гігантські фруктові колечка Froot Loop.

Тенденція до мукбангу стає все більш екстремальною, оскільки стримери їдять більше часто нездорової їжі, що спонукало лікарів попередити, що може померти більше людей.

Американська TikToker Бріттані Сауер трагічно померла торік у віці 28 років від ускладнень, викликаних діабетом 2 типу. У своїх останніх відео Зауер заявила, що, на її думку, вона "зруйнувала своє життя" переїданням.

Раніше Фокус писав, що померла "найвідоміша бабуся" в інтернеті.