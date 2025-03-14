Проблема с ядерным доверием: рецензия на шпионский фильм Содерберга "Операция "Черный кейс"

Звездный каст и шпионский юмор. Рассказываем, стоит ли смотреть новое творение автора "Трафика" и "Эрин Брокович".

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На текущей неделе стартовал показ новой ленты культового режиссера Стивена Содерберга. Взрослая шпионская комедия с привкусом здорового образа жизни, элегантных ужинов, счастливого брака, тонкого юмора и опасности ядерного хаоса. А еще — немного о том, что бывает, когда слишком многое "хранится" в черном кейсе. И нет, перед нами не "Мистер и миссис Смит", а нечто совсем иное. Здесь нет стремительных погонь и впечатляющих сцен борьбы, и зрители то и дело будут ловить себя на мысли, что пришли в театр. Фокус побывал на премьере и рассказывает о картине.

О чем фильм "Операция "Черный кейс" Стивена Содерберга

События этой стильной картины развиваются в современном Лондоне. Майкл Фассбендер — в роли Джорджа Вудхауса, агента разведки Национального центра кибербезопасности (NCSC). В задачи его актуальной миссии входит заполучить киберчервя, известного как Северус, который способен интегрироваться в ядерные объекты и сеять хаос в мире.

Трейлер фильма "Операция "Черный кейс" 2025

Он получает список из пятерых агентов с высоким уровнем доступа, каждый из которых может оказаться двойным агентом. Одной из подозреваемых в списке оказывается жена Джорджа — Кэтрин Сент-Джин (Кейт Бланшетт), с которой он состоит в счастливых, ярких и здоровых супружеских отношениях.

По причине характера их общей работы (они оба – элитные шпионы Британии) у супругов существует масса тем под грифом "табу для обсуждения", что делает из их совместной жизни с красивыми дружескими ужинами тандем, полный интриг, напряжения и будоражащей недосказанности.

Правда, с момента получения списка герой Джордж задумался, какие еще масштабные секреты может хранить от него жена, которая каждое утро с улыбкой целует его, выходя из дома.

С целью выявить шпиона Джордж приглашает всех подозреваемых на званый ужин, а концу повествования автор картины обещает очень крутой поворот событий и ответ на вопрос "почему вы сменили ковер?" и еще более важный вопрос: "откуда в мусорном ведре оказался корешок от билета в кино".

Ради чего следует посмотреть фильм "Операция "Черный кейс"?

В первую очередь – ради сюжета ленты и вайба британской разведки, отыгранных с юмором. Эффекта добавляет закрученная детективная составляющая: нам предложили некий симбиоз Агаты Кристи, Кеннета Браны и Джона ле Карре. История об интригах в одной из главных разведок мира, выстроенная на диалогах и актерской игре ,– явление почти исключительное для жанра шпионского детектива.

Это история о человеке, помешанном на контроле и вынужденом усиленно лавировать и импровизировать, когда правила, по которым он всегда жил, внезапно подвергаются сомнению под влиянием не зависящих от него обстоятельств. Он проживает медленное и почти не заметное для окружающих крушение картины мира с абсолютной выдержкой и неизменно ровным выражением лица.

Еще фильм о том, что брак – всегда немного шпионаж, своего рода "черный кейс", где всегда слишком много секретов, которые лучше никогда не разгадывать обеим сторонам "конфликта".

Отдельного внимания заслуживает звездный каст – весь из категории "А". Майкл Фассбендер и Кейт Бланшет, чью компани, на вторых ролях красиво дополняют Мариса Абела, Наоми Гаррис, Том Берк, а также, эпизодически, но весьма эффектно – Пирс Броснан в роли главы разведывательного управления Артура Штиглица.

Красивая операторская работа, театральные мизансцены с декорациями и цветовой гаммой в стиле фильмов 1970-х годов, искрометный юмор и яркие персонажи, а еще – множество отсылок к популярным произведениям, например, к ленте "Кто боится Вирджинии Вулф?". "Операция "Черный кейс" – как раз из тех, в которых все время замечаешь что-то новое при очередном просмотре, и есть вероятность, что фильм захочется посмотреть не единожды.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Микки 17".