Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Проблема з ядерною довірою: рецензія на шпигунський фільм Содерберга "Операція "Чорний кейс"

Зірковий каст і шпигунський гумор. Розповідаємо, чи варто дивитися нове творіння автора "Трафіку" і "Ерін Брокович".

Related video

Цього тижня стартував показ нової стрічки культового режисера Стівена Содерберга. Доросла шпигунська комедія з присмаком здорового способу життя, елегантних вечерь, щасливого шлюбу, тонкого гумору та небезпеки ядерного хаосу. А ще — трохи про те, що буває, коли занадто багато чого "зберігається" в чорному кейсі. І ні, перед нами не "Містер і місіс Сміт", а щось зовсім інше. Тут немає стрімких погонь і вражаючих сцен боротьби, і глядачі раз у раз ловитимуть себе на думці, що прийшли до театру. Фокус побував на прем'єрі та розповідає про картину.

Fullscreen

Про що фільм "Операція "Чорний кейс" Стівена Содерберга

Події цієї стильної картини розвиваються в сучасному Лондоні. Майкл Фассбендер — у ролі Джорджа Вудхауса, агента розвідки Національного центру кібербезпеки (NCSC). До завдань його актуальної місії входить роздобути кіберчерв'яка, відомого як Северус, який здатний інтегруватися в ядерні об'єкти і сіяти хаос у світі.

Трейлер фільму "Операція "Чорний кейс" 2025

Він отримує список із п'ятьох агентів із високим рівнем доступу, кожен із яких може виявитися подвійним агентом. Однією з підозрюваних у списку виявляється дружина Джорджа — Кетрін Сент-Джин (Кейт Бланшетт), з якою він перебуває у щасливих, яскравих і здорових подружніх стосунках.

Fullscreen

Унаслідок характеру їхньої спільної роботи (вони обидва — елітні шпигуни Британії) у подружжя є безліч тем під грифом "табу для обговорення", що робить з їхнього спільного життя з гарними дружніми вечерями тандем, сповнений інтриг, напруження і розбурхувальної недомовленості.

Щоправда, з моменту отримання списку герой Джордж замислився, які ще масштабні секрети може зберігати від нього дружина, яка щоранку з посмішкою цілує його, виходячи з дому.

З метою виявити шпигуна Джордж запрошує всіх підозрюваних на звану вечерю, а наприкінці розповіді автор картини обіцяє дуже крутий поворот подій і відповідь на запитання "чому ви змінили килим?" та ще більш важливе запитання: "звідки у відрі для сміття опинився корінець від квитка в кіно".

Fullscreen

Заради чого слід подивитися фільм "Операція "Чорний кейс"?

Насамперед — заради сюжету стрічки та вайбу британської розвідки, відіграних із гумором. Ефекту додає закручена детективна складова: нам запропонували такий собі симбіоз Агати Крісті, Кеннета Брани та Джона ле Карре. Історія про інтриги в одній із головних розвідок світу, вибудувана на діалогах і акторській грі, — явище майже виняткове для жанру шпигунського детектива.

Це історія про людину, схиблену на контролі й змушену посилено лавірувати та імпровізувати, коли правила, за якими вона завжди жила, раптово ставлять під сумнів під впливом не залежних від неї обставин. Він проживає повільний і майже не помітний для оточуючих крах картини світу з абсолютною витримкою і незмінно рівним виразом обличчя.

Ще фільм про те, що шлюб — завжди трохи шпигунство, свого роду "чорний кейс", де завжди надто багато секретів, які краще ніколи не розгадувати обом сторонам "конфлікту".

Fullscreen

Окремої уваги заслуговує зоряний каст — весь із категорії "А". Майкл Фассбендер і Кейт Бланшет, чию компанію, на других ролях гарно доповнюють Маріса Абела, Наомі Гарріс, Том Берк, а також, епізодично, але вельми ефектно, — Пірс Броснан у ролі глави розвідувального управління Артура Штігліца.

Красива операторська робота, театральні мізансцени з декораціями та кольоровою гамою в стилі фільмів 1970-х років, іскрометний гумор і яскраві персонажі, а ще — безліч відсилань до популярних творів, наприклад, до стрічки "Хто боїться Вірджинії Вулф?". "Операція "Чорний кейс" — якраз із тих, у яких увесь час помічаєш щось нове при черговому перегляді, і є вірогідність, що фільм захочеться переглянути не один раз.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Міккі 17".