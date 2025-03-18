21 млн часов просмотра: какой фильм вырвался в лидеры топ-10 недели на Netflix (видео)

По мнению критиков, эта картина стала одной из лучших среди творений франшизы "Губка Боб Квадратные Штаны" за последние годы. В ней центральным персонажем является главный антагонист Спанчбоба — Планктон.

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Американская анимационная музыкально-комедийная лента 2025 года "Планктон: Фильм" Дэйва Нидэма возглавил еженедельную десятку лучших картин на стриминговой платформе Netflix, набрав 14,3 млн просмотров и 21 млн часов просмотра.

Мультфильм основан на телесериале "Губка Боб Квадратные Штаны" созданном Стивеном Хилленбергом. Сценарий к полнометражной версии написали Каз, Крис Вискарди и Мистер Лоуренс.

Фото: Скриншот

В центре сюжета — история главного антагониста франшизы, Планктона, который мечтает завоевать мир. Однако пока его амбиции не реализовались, он продолжает управлять рестораном "Помойное ведро" (англ. Chum Bucket), стилизованным под железную урну и абсолютно не пользующимся спросом из-за отвратительной еды. Ему помогает его виртуальная жена Карен.

Планктон спит и видит, как украсть у Губки Боба рецепт его секретного крабсбургера, прославившего кафе "Красти Краб", которым владеет мистер Крабс. Он изобретает новые и все более хитрые планы, чтобы однажды все же заполучить секретный перечень ингредиентов этого блюда. Его постоянное соперничество с мистером Крабсом становится более напряженным и изощренным и в то же время служит комедийным фоном для повседневной жизни Бикини-Боттома, подводного города.

Пока Планктон строит очередные планы по краже рецепты, его жена Карен в какой-то момент решает, что хочет получить владычество над миром без своего мужа. Попытки Планктона остановить ее терпят неудачу. Обеспокоенный, он заручается помощью Спанчбоба, который использует свой гипнотический аппарат, чтобы заставить Планктона быть на одной волне с Карен. Их ждут самые невероятные приключения, которые никого не оставят равнодушными.

Трейлер картины: "Планктон: Фильм"

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм набрал 75% свежести, что является хорошим показателем, а критики оценили его в целом положительно.

"Планктон: Фильм" — одно из лучших творений франшизы "Губка Боб Квадратные Штаны" за последние годы, и фанатам наверняка будет легко влюбиться в скрипучие ботинки", — пишет Айдан Келли в колонке для

Collider.

"Планктон, возможно, и не знает секретной формулы великого фильма, но его любви к жене вполне достаточно, чтобы сделать этот визит в Бикини Боттом стоящим", — отмечает кинокритик Мэт Брунет.

"Планктон наконец-то получает свое время, чтобы сиять… и именно Карен крадет шоу. Этот фильм очень веселый, и интересно узнать больше о предыстории отношений Планктона и Карен", — добавляет Тесса Смит.

Ранее Фокус писал про пять сериалов, основанных на реальных детективных расследованиях.