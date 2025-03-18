21 млн годин перегляду: який фільм вирвався в лідери топ 10 тижня на Netflix (відео)

На думку критиків, ця картина стала однією з найкращих серед творінь франшизи "Губка Боб Квадратні Штани" за останні роки. У ній центральним персонажем є головний антагоніст Спанчбоба — Планктон.

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Американська анімаційна музично-комедійна стрічка 2025 року "Планктон: Фільм" Дейва Нідема очолила щотижневу десятку найкращих картин на стримінговій платформі Netflix, набравши 14,3 млн переглядів і 21 млн годин перегляду.

Мультфільм заснований на телесеріалі "Губка Боб Квадратні Штани", створеному Стівеном Гілленбергом. Сценарій до повнометражної версії написали Каз, Кріс Віскарді та Містер Лоуренс.

Фото: Скриншот

У центрі сюжету — історія головного антагоніста франшизи, Планктона, який мріє завоювати світ. Однак поки його амбіції не реалізувалися, він продовжує керувати рестораном "Помийне відро" (англ. Chum Bucket), який стилізовано під залізний смітник, і який абсолютно не користується попитом через огидну їжу. Йому допомагає його віртуальна дружина Карен.

Планктон спить і бачить, як поцупити в Губки Боба рецепт його секретного крабсбургера, що прославив кафе "Красті Краб", яким володіє містер Крабс. Він винаходить нові й дедалі хитріші плани, щоб одного разу все ж таки роздобути секретний перелік інгредієнтів цієї страви. Його постійне суперництво з містером Крабсом стає більш напруженим і витонченим і водночас слугує комедійним тлом для повсякденного життя Бікіні-Боттома, підводного міста.

Поки Планктон будує чергові плани з крадіжки рецептів, його дружина Карен у якийсь момент вирішує, що хоче отримати панування над світом без свого чоловіка. Спроби Планктона зупинити її зазнають невдачі. Стурбований, він заручається допомогою Спанчбоба, який використовує свій гіпнотичний апарат, щоб змусити Планктона бути на одній хвилі з Карен. На них чекають найнеймовірніші пригоди, які нікого не залишать байдужими.

Трейлер картини: "Планктон: Фільм"

На агрегаторі Rotten Tomatoes фільм набрав 75% свіжості, що є хорошим показником, а критики оцінили його загалом позитивно.

"Планктон: Фільм" — одне з найкращих творінь франшизи "Губка Боб Квадратні Штани" за останні роки, і фанатам, напевно, буде легко закохатися в скрипучі черевики", — пише Айдан Келлі в колонці для Collider.

"Планктон, можливо, і не знає секретної формули великого фільму, але його любові до дружини цілком достатньо, щоб зробити цей візит до Бікіні Боттома вартим уваги", — зазначає кінокритик Мет Брунет.

"Планктон нарешті отримує свій час, щоб сяяти... і саме Карен краде шоу. Цей фільм дуже веселий, і цікаво дізнатися більше про передісторію стосунків Планктона і Карен", — додає Тесса Сміт.

Раніше Фокус писав про п'ять серіалів, заснованих на реальних детективних розслідуваннях.