"Переходный возраст": почему сериал Netflix так напугал родителей подростков

Сериал, премьера которого состоялась на Netflix 13 марта, заставил родителей повнимательнее посмотреть на то, чем занимаются их дети, сидя в своих комнатах перед экранами мониторов. Его расхвалили критики, несмотря на тяжелую и мрачную атмосферу, а также трагизм сюжета на примере одной благополучной семьи.

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На Netflix вышел сериал "Переходный возраст" (Adolescence) Филипа Барантини, который уже называют новым хитом стриминговой платформы, способным потягаться с "Олененком". На Rotten Tomatoes он собрал 98% свежести и восторженные отзывы критиков. В чем же феномен этого четырехсерийного британского шоу, разбирался Фокус.

О чем сериал "Переходный возраст"?

В центре сюжета – самая обычная британская семья Миллеров: отец (Стивен Грэм), мать (Кристина Тремарко), 15-летняя дочь (Амели Пис) и 13-летний сын Джейми (Оуэн Купер). Однажды утром в их дом врывается спецназ во главе с детективом Люком Баскомбом (Эшли Уолтерс) и предъявляет мальчику серьезное обвинение – убийство им другого ребенка. Чуть позже выяснится, что жертва – Кэти Леонард, сверстница Джейми и его одноклассница, чье тело біло найдено.

Последующие эпизоды охватывают 72 часа, семь месяцев и более года после ее убийства.

Четыре часовые серии, снятые в жанре одного кадра, взрослые и дети пытаются разобраться – что случилось, как это все произошло и кто в этом виноват.

Основан ли "Переходный возраст" на реальной истории?

В основе сюжета шоу нет конкретной реальной истории, но есть отсылка к тенденциям. Особой остроты сериалу придало то, что его премьера совпала с громким криминальным делом Кайла Клиффорда, который убил жену и двух дочерей известного спортивного комментатора Джона Ханта. Перед тем, как совершить страшную расправу, он искал в интернете женоненавистнические подкасты и смотрел видео Эндрю Тейта за несколько часов до преступления (сейчас преступник приговорен к трем пожизненным срокам).

Почему сериал "Переходный возраст" попал в точку?

Тема подростковых преступлений актуальна для Великобритании как никогда. В Англии и Уэльсе Управление национальной статистики сообщило, что количество ножевых нападений за последнее десятилетие выросло почти вдвое. В марте 2023 года Министерство юстиции осудило или вынесло предупреждение — официальное предупреждение, которое обычно выносится лицам старше 10 лет за мелкие правонарушения — почти 18 500 преступлений, связанных с ножом. Примерно 17,3% этих правонарушителей были в возрасте от 10 до 17 лет.

Рост насильственных преступлений в этой демографической группе побудил премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявить в январе 2025 года, что "одиночек, неудачников, молодых людей в своих спальнях, получающих доступ к всевозможным материалам в Интернете, отчаянно желающих прославиться" следует считать террористической угрозой.

Один из создателей "Переходного возраста", Стивен Грэм, сыгравший также отца подозреваемого подростка, придумал сюжет после серии насильственных преступлений. Так, в 2021 году 12-летняя Ава Уайт была смертельно ранена ножом 14-летним мальчиком в Ливерпуле, родном городе Грэма. В 2023-м 15-летняя Элиан Андам подверглась нападению со стороны 17-летнего Хассана Сентама, вооруженного кухонным ножом, в людном месте у торгового центра в Кройдоне.

Стивен Грэм стал идейным вдохновителем сериала

Для работы над сценарием Стивен привлек Джека Торна ("Токсичный город", "Это Англия"). Актер и его компаньон, первоклассный автор, создали жесткую и тяжелую историю, задаваясь вопросом, почему мальчики-подростки убивают девочек.

Грэм даже консультировался со своим кузеном, который является полицейским, о продолжительности типичного дела об убийстве, чтобы разработать сюжетную линию для каждого эпизода.

"Переходный возраст" и инцелы – какая связь?

Чтобы создать мотивацию вымышленного подростка к убийству, Торн обратился к философии инцелов (сокращение от involuntary celibates – "невольные целибаты"), представителей интернет-субкультуры, члены которой считают себя неспособными найти романтического или сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Когда такие мужчины не могут найти партнершу, они начинают агрессию в адрес всех женщин – могут оскорблять, унижать, бить и даже убивать.

"Во многих отношениях я мог бы понять, что привлекло Джейми к этим идеям. Эта идея о том, что есть причина, по которой тебя не любят. Есть причина, по которой тебе очень трудно разговаривать с женщинами. Есть причина, по которой ты чувствуешь себя изолированным от своих родителей. Есть причина, по которой ты испытываешь трудности в учебе. Если ты можешь изложить все это в аргументе, который имеет смысл, это действительно, очень опасно", – сказал сценарист.

В "Подростковом возрасте" также затрагивается "мужская сфера", более широкая культура интернет-мизогинистов. Они считают, что женщины имеют слишком много власти в романтических отношениях, и являются самой жестокой подгруппой этой группы, согласно ADL. Многие жестокие и смертельные нападения на женщин, включая шесть человек, убитых Эллиотом Роджером в 2014 году, были связаны с идеологией инцелов.

В сериале упоминается Эндрю Тейт, бывший кикбоксер, ставший подкастером, который популярен в мужской среде. Американо-британская интернет-знаменитость собрала 10,8 миллионов подписчиков на X, где он делится своими противоречивыми и женоненавистническими взглядами. По состоянию на 2025 год Тейт находится под многочисленными расследованиями за торговлю людьми, изнасилование и создание организованной преступной группировки. Он отрицает все обвинения против себя.

Эндрю Тейт Фото: Andrew Tate/Twitter

Грэм сказал, что впервые б этом блогере услышал от своего сына, а затем его дочь объяснила тематику постов Тейта, что немало встревожило Стивена:

"Когда я был ребенком, когда я был в своей спальне, моя мама знала, что я в безопасности. На самом деле не было ничего, что я мог бы сделать, чтобы навредить мне. Но в наши дни эти телефоны очень опасны. И эти так называемые инфлюенсеры, я думаю, несут огромную ответственность".

Особенности съемки сериала

Как уже упоминалось в начале, все серии сняты одним кадром. Это очень сложный процесс, требующий высочайшего уровня профессионализма от всеху частников процесса. Ранее Филип Барантини уже использовал этот прием на съемках своего дебютного полного метра "Точка кипения". Фильм показывает крайне напряженный день одного шеф-повара, командующего кухней модного ресторана. Интересно, что главную роль в нем сыграл все тот же Стивен Грэм.

15-летнего Оуэна Купера уже называют восходящей звездой кино и претендентом на номинации вроде "Открытие года", настолько профессионально он сыграл.

Оуэн Купер, сыгравший главную роль, уже стал настоящей звездой

Что же хотели сказать авторы сериала?

Режиссер проекта Филип Барантини, по его словам, хотел показать, что не существует стопроцентной уверенности в том, что став взрослым, ребенок, который растет в благополучной и любящей семье, не станет преступником, или, что он сможет в будущем реализоваться, станет знаменитым, богатым или любимым другими.

"Мы хотели показать, с чем может столкнуться на самом деле любой родитель", – говорил он в своих интервью.

Режиссер Филип Барантини

В свою очередь Стивен Грэм признался, что, работая над сюжетом, они с Торном не собирались упрощать историю и обвинять во всем родителей.

"Мы могли бы снять драму о бандах и ножевых преступлениях или о ребенке, чья мать – алкоголичка или чей отец – жестокий насильник. Вместо этого мы хотели, чтобы вы посмотрели на эту семью и подумали: "Боже мой. Это может случиться и с нами!" А то, что происходит здесь, — худший кошмар обычной семьи", – объяснил актер.

Ранее Фокус писал, какой фильм возглавил топ-10 недели на Netflix.