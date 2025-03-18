"Юнацтво": чому серіал Netflix так налякав батьків підлітків

Серіал, прем'єра якого відбулася на Netflix 13 березня, змусив батьків уважніше подивитися на те, чим займаються їхні діти, сидячи у своїх кімнатах перед екранами моніторів. Його розхвалили критики, незважаючи на важку і похмуру атмосферу, а також трагізм сюжету на прикладі однієї благополучної сім'ї.

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На Netflix вийшов серіал "Юнацтво" (Adolescence) Філіпа Барантіні, який уже називають новим хітом стримінгової платформи, здатним позмагатися з"Оленям". На Rotten Tomatoes він зібрав 98% свіжості та захоплені відгуки критиків. У чому ж феномен цього чотирисерійного британського шоу, розбирався Фокус.

Про що серіал "Юнацтво"?

У центрі сюжету – звичайнісінька британська сім'я Міллерів: батько (Стівен Грем), мати (Крістіна Тремарко), 15-річна донька (Амелі Піс) і 13-річний син Джеймі (Оуен Купер). Одного ранку в їхній дім вривається спецназ на чолі з детективом Люком Баскомбом (Ешлі Волтерс) і пред'являє хлопчикові серйозне звинувачення – вбивство ним іншої дитини. Трохи пізніше з'ясується, що жертва – Кеті Леонард, ровесниця Джеймі та його однокласниця, чиє тіло було знайдено.

Наступні епізоди охоплюють 72 години, сім місяців і понад рік після її вбивства.

Чотири годинні серії, зняті в жанрі одного кадру, дорослі та діти намагаються розібратися – що сталося, як це все сталося і хто в цьому винен.

Чи заснований серіал "Юнацтво" на реальній історії?

В основі сюжету шоу немає конкретної реальної історії, але є відсилання до тенденцій. Особливої гостроти серіалу додало те, що його прем'єра збіглася з гучною кримінальною справою Кайла Кліффорда, який убив дружину і двох доньок відомого спортивного коментатора Джона Ханта. Перед тим, як скоїти страшну розправу, він шукав в інтернеті жінконенависницькі подкасти та дивився відео Ендрю Тейта за кілька годин до злочину (нині злочинця засуджено до трьох довічних термінів).

Чому серіал "Юнацтво" потрапив у точку?

Тема підліткових злочинів актуальна для Великої Британії як ніколи. В Англії та Уельсі Управління національної статистики повідомило, що кількість ножових нападів за останнє десятиліття зросла майже вдвічі. У березні 2023 року Міністерство юстиції засудило або винесло попередження – офіційне попередження, яке зазвичай виноситься особам, старшим за 10 років, за дрібні правопорушення, – майже 18 500 злочинів, пов'язаних із ножем. Приблизно 17,3% цих правопорушників були віком від 10 до 17 років.

Зростання насильницьких злочинів у цій демографічній групі спонукало прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заявити в січні 2025 року, що "одинаків, невдах, молодих людей у своїх спальнях, що отримують доступ до всіляких матеріалів в Інтернеті, які відчайдушно бажають прославитися" слід вважати терористичною загрозою.

Один із творців "Юнацтва", Стівен Грем, який зіграв також батька підозрюваного підлітка, придумав сюжет після серії насильницьких злочинів. Так, 2021 року 12-річну Ава Вайт смертельно поранив ножем 14-річний хлопчик у Ліверпулі, рідному місті Грема. У 2023-му 15-річна Еліан Андам зазнала нападу з боку 17-річного Хассана Сентама, озброєного кухонним ножем, у людному місці біля торгового центру в Кройдоні.

Стівен Грем став ідейним натхненником серіалу

Для роботи над сценарієм Стівен залучив Джека Торна ("Токсичне місто", "Це Англія"). Актор і його компаньйон, першокласний автор, створили жорстку і важку історію, переймаючись питанням, чому хлопчики-підлітки вбивають дівчаток.

Грем навіть консультувався зі своїм кузеном, який є поліцейським, про тривалість типової справи про вбивство, щоб розробити сюжетну лінію для кожного епізоду.

"Юнацтво" та інцели – який зв'язок?

Щоб створити мотивацію вигаданого підлітка до вбивства, Торн звернувся до філософії інцелів (скорочення від involuntary celibates – "мимовільні целібати"), представників інтернет-субкультури, члени якої вважають себе нездатними знайти романтичного чи сексуального партнера, попри бажання це зробити. Коли такі чоловіки не можуть знайти партнерку, вони починають агресію на адресу всіх жінок – можуть ображати, принижувати, бити і навіть вбивати.

"Багато в чому я міг би зрозуміти, що привабило Джеймі до цих ідей. Ця ідея про те, що є причина, через яку тебе не люблять. Є причина, з якої тобі дуже важко розмовляти з жінками. Є причина, через яку ти почуваєшся ізольованим від своїх батьків. Є причина, через яку ти зазнаєш труднощів у навчанні. Якщо ти можеш викласти все це в аргументі, який має сенс, це дійсно, дуже небезпечно", – сказав сценарист.

У "Юнацтві" також зачіпається "чоловіча сфера", ширша культура інтернет-мізогіністів. Вони вважають, що жінки мають занадто багато влади в романтичних стосунках, і є найжорстокішою підгрупою цієї групи, згідно з ADL. Багато жорстоких і смертельних нападів на жінок, включно з шістьма особами, убитими Елліотом Роджером у 2014 році, були пов'язані з ідеологією інцелів.

У серіалі згадується Ендрю Тейт, колишній кікбоксер, який став подкастером і популярний у чоловічому середовищі. Американо-британська інтернет-знаменитість зібрала 10,8 мільйона підписників на X, де він ділиться своїми суперечливими та жінконенависницькими поглядами. Станом на 2025 рік Тейт перебуває під численними розслідуваннями за торгівлю людьми, зґвалтування і створення організованого злочинного угруповання. Він заперечує всі звинувачення проти себе.

Ендрю Тейт Фото: Andrew Tate/Twitter

Грем сказав, що вперше про цього блогера почув від свого сина, а потім його донька пояснила тематику постів Тейта, що чимало стривожило Стівена:

"Коли я був дитиною, коли я був у своїй спальні, моя мама знала, що я в безпеці. Насправді не було нічого, що я міг би зробити, щоб нашкодити мені. Але в наші дні ці телефони дуже небезпечні. І ці так звані інфлюенсери, я думаю, несуть величезну відповідальність".

Особливості зйомки серіалу

Як уже згадувалося на початку, всі серії зняті одним кадром. Це дуже складний процес, що вимагає найвищого рівня професіоналізму від усіх учасників процесу. Раніше Філіп Барантіні вже використовував цей прийом на зйомках свого дебютного повного метра "Точка кипіння". Фільм показує вкрай напружений день одного шеф-кухаря, який командує кухнею модного ресторану. Цікаво, що головну роль у ньому зіграв все той же Стівен Грем.

15-річного Оуена Купера вже називають висхідною зіркою кіно і претендентом на номінації на кшталт "Відкриття року", настільки професійно він зіграв.

Оуен Купер, який зіграв головну роль, уже став справжньою зіркою

Що ж хотіли сказати автори серіалу?

Режисер проєкту Філіп Барантіні, за його словами, хотів показати, що не існує стовідсоткової впевненості в тому, що, ставши дорослою, дитина, яка росте в благополучній і люблячій сім'ї, не стане злочинцем, або, що вона зможе в майбутньому реалізуватися, стане знаменитою, багатою або коханою іншими.

"Ми хотіли показати, з чим може зіткнутися насправді будь-який батько", – говорив він у своїх інтерв'ю.

Режисер Філіп Барантіні

Натомість Стівен Грем зізнався, що, працюючи над сюжетом, вони з Торном не мали наміру спрощувати історію і звинувачувати в усьому батьків.

"Ми могли б зняти драму про банди і ножові злочини або про дитину, чия мати – алкоголічка або чий батько – жорстокий ґвалтівник. Замість цього ми хотіли, щоб ви подивилися на цю сім'ю і подумали: "Боже мій. Це може трапитися і з нами!" А те, що відбувається тут, — найгірший кошмар звичайної сім'ї", – пояснив актор.

Раніше Фокус писав, який фільм очолив топ-10 тижня на Netflix.