Белая блогер из Германии стала чернокожей и собралась переехать в Африку (фото, видео)

Мартина уверена, что ее место в Африке, где она с мужем, белым немцем, родят темнокожих детей. Все доводы о том, что генетику не обманешь, девушка отвергает и уверена в своей правоте.

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36-летняя модель и блогер из Германии Мартина Биг, которая идентифицирует себя как чернокожая после инъекций для загара, объявила о планах "переехать в Африку", пишет Daily Mail.

Чтобы из белой превратиться в "почти африканку", девушка делала себе инъекции меланотана, синтетического гормона для затемнения кожи. То же практиковал и ее 38-летний муж Майкл Эурвен.

"Мы с мужем уже планировали эмигрировать несколько лет назад, но потом началась пандемия. Мы получили приглашения от поклонников из многих африканских стран, поэтому было нелегко сделать выбор. В настоящее время в нашем списке значатся Кения и Намибия. Поскольку большинство моих модельных работ находятся в Европе и США, Майкл опасается, что мне будет сложно зарабатывать деньги в Африке. Мне пришлось много работать, чтобы убедить его, что это лучшее решение для нас", – сообщила Мартина, которая называет себя после крещениея Малаика Кубва, что означает "Большой ангел" на суахили.

Перед отъездом в Африку Мартина Биг планирует сделать увеличение ягодиц и операцию по "расширению носа", чтобы еще больше быть похожей на жительниц жаркого континента.

По ее словам, каждый раз, когда она прилетает в Африку, то чувствует себя как дома.

"Однажды, когда я вышла из такси, меня узнала фанатка, и вскоре меня окружила целая толпа людей, желающих сделать со мной селфи и задающих мне много вопросов. Я не могу дождаться, чтобы жить там", – отмечает она.

Резкое изменение цвета кожи Биг было хорошо задокументировано в последние годы. Когда она начала делать инъекции, она была белокожей моделью со светлыми волосами, но теперь утверждает, что всего три укола меланотана изменили цвет ее кожи.

В 2019 году Биг шокировала зрителей This Morning, когда рассказала, что ее будущие дети родятся с темной кожей, несмотря на то, что она и ее муж Майкл оба родились белыми. Когда ведущая Холли Уиллоуби спросила: "Врачи сказали вам, что ваш ребенок будет черным?", Биг ответила: "Да, они сказали, что он будет черным. Мы также обсуждали грудное вскармливание и то, безопасно ли мне иметь ребенка".

Позже она пояснила на Facebook, что, по словам врачей, поскольку она теперь физически чернокожая женщина, ее будущие дети тоже родятся чернокожими.

"Мне очень жаль, но никакие косметические изменения не повлияют на вашу генетику. Если вы родились белыми, ваши дети будут белыми. Я думаю, Мартине нужно найти нового врача", – написал один из пользователей.

Мартина и Майкл поженились в 2018 году на Гавайях и считают себя чернокожими.

Впервые Мартина прибегла к помощи пластической хирургии в 2012 году, когда бойфренд уговорил ее заняться модельным бизнесом. До того как начать менять цвет кожи, Биг увеличила грудь шестого размера до цифры 32T, а также накачала губы.

Так Мартина Биг выглядела до всех трансформаций Фото: Соцсети

Девушка, которая раньше работала стюардессой, потратила больше $60 000 на пластические операции, мечтая стать "экзотической Барби". Она вставила себе особые импланты, которые можно дополнительно накачивать с помощью инъекций, и утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь у нее самый большой бюст в Европе.

Поскольку прохожие реагируют на нее неоднозначно, она всегда ходит в сопровождении мужа.

Ранее Фокус писал, что модель перенесла столько операций, что ее перестали узнавать по паспорту.