Біла блогерка з Німеччини стала чорношкірою і зібралася переїхати в Африку (фото, відео)

Мартіна впевнена, що її місце в Африці, де вона з чоловіком, білим німцем, народять темношкірих дітей. Усі доводи про те, що генетику не обдуриш, дівчина відкидає і впевнена у своїй правоті.

Related video

36-річна модель і блогерка з Німеччини Мартіна Біг, яка ідентифікує себе як чорношкіра після ін'єкцій для засмаги, оголосила про плани "переїхати в Африку", пише Daily Mail.

Щоб із білої перетворитися на "майже африканку", дівчина робила собі ін'єкції меланотану, синтетичного гормону для затемнення шкіри. Те саме практикував і її 38-річний чоловік Майкл Еурвен.

"Ми з чоловіком уже планували емігрувати кілька років тому, але потім почалася пандемія. Ми отримали запрошення від шанувальників із багатьох африканських країн, тому було нелегко зробити вибір. Наразі в нашому списку значаться Кенія та Намібія. Оскільки більшість моїх модельних робіт знаходяться в Європі та США, Майкл побоюється, що мені буде складно заробляти гроші в Африці. Мені довелося багато працювати, щоб переконати його, що це найкраще рішення для нас", — повідомила Мартіна, яка називає себе після хрещення Малаїка Кубва, що означає "Великий янгол" на суахілі.

Перед від'їздом до Африки Мартіна Біг планує зробити збільшення сідниць і операцію з "розширення носа", щоб ще більше бути схожою на мешканок спекотного континенту.

За її словами, щоразу, коли вона прилітає до Африки, то почувається як удома.

"Одного разу, коли я вийшла з таксі, мене впізнала фанатка, і незабаром мене оточила ціла юрба людей, які бажають зробити зі мною селфі і ставлять мені багато запитань. Я не можу дочекатися, щоб жити там", — зазначає вона.

Різка зміна кольору шкіри Біг була добре задокументована в останні роки. Коли вона почала робити ін'єкції, вона була білошкірою моделлю зі світлим волоссям, але тепер стверджує, що всього три уколи меланотану змінили колір її шкіри.

У 2019 році Біг шокувала глядачів This Morning, коли розповіла, що її майбутні діти народяться з темною шкірою, незважаючи на те, що вона і її чоловік Майкл обидва народилися білими. Коли ведуча Голлі Віллоубі запитала: "Лікарі сказали вам, що ваша дитина буде чорною?", Біг відповіла: "Так, вони сказали, що вона буде чорною. Ми також обговорювали грудне вигодовування і те, чи безпечно мені мати дитину".

Пізніше вона пояснила на Facebook, що, за словами лікарів, оскільки вона тепер фізично чорношкіра жінка, її майбутні діти теж народяться чорношкірими.

"Мені дуже шкода, але жодні косметичні зміни не вплинуть на вашу генетику. Якщо ви народилися білими, ваші діти будуть білими. Я думаю, Мартіні потрібно знайти нового лікаря", — написав один із користувачів.

Мартіна і Майкл одружилися 2018 року на Гаваях і вважають себе чорношкірими.

Вперше Мартіна вдалася до допомоги пластичної хірургії 2012 року, коли бойфренд умовив її зайнятися модельним бізнесом. До того як почати змінювати колір шкіри, Біг збільшила груди шостого розміру до цифри 32T, а також накачала губи.

Так Мартіна Біг мала вигляд до всіх трансформацій Фото: Соцмережi

Дівчина, яка раніше працювала стюардесою, витратила понад $60 000 на пластичні операції, мріючи стати "екзотичною Барбі". Вона вставила собі особливі імпланти, які можна додатково накачувати за допомогою ін'єкцій, і стверджує, що не збирається зупинятися на досягнутому. Тепер у неї найбільший бюст у Європі.

Оскільки перехожі реагують на неї неоднозначно, вона завжди ходить у супроводі чоловіка.

Раніше Фокус писав, що модель перенесла стільки операцій, що її перестали впізнавати за паспортом.