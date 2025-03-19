Трудоголик, который очень любит детей: танцующий охранник детсада стал звездой сети (видео)

Ранее Лю Цзе профессионально занимался хореографией и даже был участником ансамбля песни и танца.

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52-летний Лю Цзе, охранник детского сада в провинции Шаньдун на востоке Китая, прославился в Интернете после того, как станцевал с маленькой девочкой по прозвищу "Маленький Персик". Таким способом он решил успокоить ребенка, который расстроился из-за позднего прихода мамы, сообщает South China Morning Post.

"Я хочу, чтобы ты вернулась домой счастливой, и твоя мама больше не чувствовала себя виноватой, ведь ты счастлива", — сказал Лю в видеопосте в социальных сетях.

Охранником в общественном детском саду в своем родном городе Цзе работает восемь лет. Он неоднократно демонстрировал свое танцевальное мастерство. Как выяснилось, мужчина раньше был профессиональным танцором, изучал классический и народный танец в колледже и в 1993 году стал участником ансамбля песни и танца.

В 2002 году во время перехода страны к рыночной экономике он решил сменить род деятельности и открыть свой бизнес в провинции Гуандун на юге Китая. Чем именно он занимался, Цзе не рассказывает, но уточняет, что "свободен от финансового давления".

Чтобы заботиться о своих родителях, которым в этом году исполнилось 93 года, Лю вернулся в Шаньдун, оставив свой бизнес жене и детям. С 2017 года он работает в садике, а в Гуанчжоу, где по-прежнему живет его семья, ездит каждые выходные.

Свое решение стать охранником Лю объяснил трудоголизмом и любовью к детям. По его словам, он помнит имя каждого ребенка и родителей, которые приходят за ними. В рамках своих обязанности Цзе встречает малышей утром и передает их родителям вечером, а также помогает учителю на уроках танцев.

Лю сказал, что работа согревает его сердце. Однажды к нему в кабинет прокралась девочка и сказала, что всегда будет рядом, если он почувствует себя одиноким. Некоторые дети всегда предлагают ему закуски.

"Я люблю детей по простой причине: если вы относитесь к ним искренне, они будут относиться к вам с такой же искренностью", – сказал Лю.

В соцсетях пользователи не скрывают искреннего восторга добротой и мастерством охранника.

"Посмотрите на его высокое и прямое телосложение, вы поймете, что он не обычный человек", Элегантный мужчина и смеющийся ребенок. Какая прекрасная фотография", "Интересная душа сияет везде, независимо от того, какую работу она выполняет", – отмечают под видео.

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