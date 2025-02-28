Обеспечит энергией на 60 000 лет: в Китае нашли большие запасы ценного материала

Считается, что выявленный металл может произвести революцию в производстве энергии, снизив зависимость человечества от ископаемого топлива.

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Китай обладает запасами тория, которых может быть достаточно для удовлетворения энергетических потребностей страны практически вечно. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на рассекреченный отчет, содержащий подробные данные исследований.

В отчете сказано, что запасы тория в Китае, которые и так считаются крупнейшими в мире, на самом деле могут на порядки превышать предыдущие оценки. Китай также обладает крупнейшими в мире запасами редкоземельных элементов, необходимых для производства современной электроники.

По оценкам некоторых ученых, при полной эксплуатации горнодобывающий комплекс Баян-Обо может дать 1 миллион тонн тория — этого количества достаточно, чтобы обеспечить Китай ядерной энергией на 60 000 лет.

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"Более века страны ведут войны из-за ископаемого топлива. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами", — сказал журналистам работающий в Пекине геолог, попросивший не называть его имени, так как обсуждение месторождений полезных ископаемых требует разрешения.

По мнению эксперта, этот металл может произвести революцию в мировом производстве энергии, положив конец зависимости от ископаемого топлива.

Как отмечает портал Interesting Engineering, торий — серебристый металл, который может генерировать в 200 раз больше ядерной энергии, чем уран. В отличие от реакторов на основе урана, реакторы на расплавленных солях тория (TMSR) компактны, не требуют водяного охлаждения, не могут расплавиться и производят очень мало долгоживущих радиоактивных отходов.

Напомним, французская компания-разработчик микрореакторов Naarea заключила стратегическое партнерство с компанией Phoenix Manufacture для массового производства быстрых микрореакторов на расплавленных солях XAMR.