Забезпечить енергією на 60 000 років: у Китаї знайшли великі запаси цінного матеріалу

Вважається, що виявлений метал може зробити революцію у виробництві енергії, знизивши залежність людства від викопного палива.

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Китай володіє запасами торію, яких може бути достатньо для задоволення енергетичних потреб країни практично вічно. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP) з посиланням на розсекречений звіт, що містить докладні дані досліджень.

У звіті сказано, що запаси торію в Китаї, які і так вважаються найбільшими у світі, насправді можуть на порядки перевищувати попередні оцінки. Китай також володіє найбільшими у світі запасами рідкоземельних елементів, необхідних для виробництва сучасної електроніки.

За оцінками деяких учених, у разі повної експлуатації гірничодобувний комплекс Баян-Обо може дати 1 мільйон тонн торію — цієї кількості достатньо, щоб забезпечити Китай ядерною енергією на 60 000 років.

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"Понад століття країни ведуть війни через викопне паливо. Виявляється, невичерпне джерело енергії розташоване просто у нас під ногами", — сказав журналістам геолог, який працює в Пекіні і попросив не називати його імені, оскільки обговорення родовищ корисних копалин потребує дозволу.

На думку експерта, цей метал може зробити революцію у світовому виробництві енергії, поклавши край залежності від викопного палива.

Як зазначає портал Interesting Engineering, торій — сріблястий метал, який може генерувати в 200 разів більше ядерної енергії, ніж уран. На відміну від реакторів на основі урану, реактори на розплавлених солях торію (TMSR) компактні, не потребують водяного охолодження, не можуть розплавитися і продукують дуже мало довгоживучих радіоактивних відходів.

Нагадаємо, французька компанія-розробник мікрореакторів Naarea уклала стратегічне партнерство з компанією Phoenix Manufacture для масового виробництва швидких мікрореакторів на розплавлених солях XAMR.