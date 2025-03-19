Трудоголік і дуже любить дітей: охоронець дитсадка, котрий танцює, став зіркою мережі (відео)

Раніше Лю Цзе професійно займався хореографією і навіть був учасником ансамблю пісні і танцю.

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52-річний Лю Цзе, охоронець дитячого садка в провінції Шаньдун на сході Китаю, прославився в інтернеті після того, як станцював із маленькою дівчинкою на прізвисько "Маленький Персик". У такий спосіб він вирішив заспокоїти дитину, яка засмутилася через пізній прихід мами, повідомляє South China Morning Post.

"Я хочу, щоб ти повернулася додому щасливою, і твоя мама більше не відчувала себе винуватою, бо ти щаслива", — сказав Лю у відеопості в соціальних мережах.

Охоронцем у громадському дитячому садку у своєму рідному місті Цзе працює вісім років. Він неодноразово демонстрував свою танцювальну майстерність. Як з'ясувалося, чоловік раніше був професійним танцюристом, вивчав класичний і народний танець у коледжі та 1993 року став учасником ансамблю пісні й танцю.

У 2002 році під час переходу країни до ринкової економіки він вирішив змінити рід діяльності та відкрити свій бізнес у провінції Гуандун на півдні Китаю. Чим саме він займався, Цзе не розповідає, але уточнює, що "вільний від фінансового тиску".

Щоб піклуватися про своїх батьків, яким цього року виповнилося 93 роки, Лю повернувся в Шаньдун, залишивши свій бізнес дружині та дітям. З 2017 року він працює в садочку, а в Гуанчжоу, де, як і раніше, живе його сім'я, їздить кожні вихідні.

Своє рішення стати охоронцем Лю пояснив трудоголізмом і любов'ю до дітей. За його словами, він пам'ятає ім'я кожної дитини та батьків, які приходять за ними. У межах своїх обов'язків Цзе зустрічає малечу вранці та передає їхнім батькам увечері, а також допомагає вчителю на уроках танців.

Лю сказав, що робота зігріває його серце. Одного разу до нього в кабінет прокралася дівчинка і сказала, що завжди буде поруч, якщо він відчує себе самотнім. Деякі діти завжди пропонують йому закуски.

"Я люблю дітей з простої причини: якщо ви ставитеся до них щиро, вони ставитимуться до вас із такою ж щирістю", — сказав Лю.

У соцмережах користувачі не приховують щирого захоплення добротою та майстерністю охоронця.

"Подивіться на його високу і пряму статуру, ви зрозумієте, що він незвичайна людина", "Елегантний чоловік і дитина, що сміється. Яке прекрасне фото", "Цікава душа сяє скрізь, незалежно від того, яку роботу вона виконує", — зазначають під відео.

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