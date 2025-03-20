Брат принцессы Дианы показал нового члена своей семьи (фото)

Фрейя породы шпиц появилась в поместье графа Спенсера спустя семь месяцев после смерти любимого лабрадора Чарльза по кличке Отис. Пес прожил 13 лет.

Related video

60-летний Чарльз Спенсер, брат покойно принцессы Дианы, сообщил своим подписчикав в X (ранее Twitter), что в его семье появился новый питомец. Речь идет о щенке по кличке Фрейе. Животное поселилось в Althorp House еще в прошлом месяце, но широкой публике граф представил его только сейчас.

Он опубликовал снимок животного, которое сидит на ковре, похожем на персидский.

"Сегодня выходит 104-й выпуск Rabbithole Detectives — @RevRichardColes, который рассказывает о судьбе мистера и миссис Фредерик Гилл из Клактона, я углубляюсь в исторический статус золота, а @CatJarman чествует собак породы шпиц (ниже наш шпиц, Фрейя)", – говорится в подписи. Подкаст Чарльз ведет вместе с преподобным Ричардом Коулзом и своей девушкой, доктором Кэт Джармен, которая недавно подала в суд на его бывшую жену.

Фрейя

Фрейя появилась в семье графа в тот момент, когда он переживал потерю любимого лабрадора по кличке Отис. Его пришлось усыпить в прошлом году. В память о собаке Спенсер установил надгробный камень с его кличкой.

"Сегодня похоронил прах моего замечательного старого лабрадора в парке в Элторпе — красивый камень был вырезан BB, который проработал в Элторпе более 60 лет", – написал он.

Надгробный камень Отиса

Чарльз объявил о смерти своей собаки в июле прошлого года, написав:

"Прощай, Отис, наш замечательный лабрадор, которого пришлось усыпить прошлой ночью. Ему было почти 13. Теперь Отис присоединится к своему отцу Кару и бабушке Элле в прекрасном месте в парке в @althorphouse".

Любимый лабрадор графа умер летом прошлого года

Ранее Фокус писал, что Чарльз Спенсер в фамильном поместье обнаружил удивительную находку.