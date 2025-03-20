Брат принцеси Діани показав нового члена своєї сім'ї (фото)

Фрейя породи шпіц з'явилася в маєтку графа Спенсера через сім місяців після смерті улюбленого лабрадора Чарльза на прізвисько Отіс. Пес прожив 13 років.

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60-річний Чарльз Спенсер, брат покійної принцеси Діани, повідомив своїм підписникам в X (раніше Twitter), що в його сім'ї з'явився новий вихованець. Йдеться про цуценя на прізвисько Фрейя. Тварина оселилася в Althorp House ще минулого місяця, але широкому загалу граф представив її тільки зараз.

Він опублікував знімок тварини, яка сидить на килимі, схожому на перський.

"Сьогодні виходить 104-й випуск Rabbithole Detectives — @RevRichardColes, який розповідає про долю містера і місіс Фредерік Гілл із Клактона, я заглиблююся в історичний статус золота, а @CatJarman вшановує собак породи шпіц (нижче наш шпіц, Фрейя)", — ідеться в підписі. Подкаст Чарльз веде разом із преподобним Річардом Коулзом і своєю дівчиною, докторкою наук Кет Джармен, яка нещодавно подала до суду на його колишню дружину.

Фрейя

Фрейя з'явилася в родині графа в той момент, коли він переживав втрату улюбленого лабрадора на прізвисько Отіс. Його довелося приспати минулого року. На згадку про собаку Спенсер встановив надгробний камінь з його кличкою.

"Сьогодні поховав прах мого чудового старого лабрадора в парку в Елторпі — гарний камінь був вирізаний BB, який пропрацював в Елторпі понад 60 років", — написав він.

Надгробний камінь Отіса

Чарльз оголосив про смерть свого собаки в липні минулого року, написавши:

"Прощавай, Отісе, наш чудовий лабрадор, якого довелося приспати минулої ночі. Йому було майже 13. Тепер Отіс приєднається до свого батька Кару і бабусі Елли в прекрасному місці в парку в @althorphouse".

Улюблений лабрадор графа помер влітку минулого року

Раніше Фокус писав, що Чарльз Спенсер у фамільному маєтку виявив дивовижну знахідку.