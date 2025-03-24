У Бога за пазухой: кошка в рукаве статуи Христа стала новой звездой соцсетей (видео)

По словам местных, кошка живет неподалеку от статуи, поэтому хорошо знает все ходы и выходы. У нее есть котенок.

Related video

Кошка, отдыхающая на вершине памятника Кристо де ла Конкордия в Кочабамбе, Боливия, стала звездой соцсетей. И хотя животное заметили там еще в феврале, СМИ обратили внимание на этот момент только сейчас, подняв уровень популярности животного на новую высоту.

Видео с кошкой сняла пользователь Люсеро Револло, опубликовав его у себя в TikTok, где его просмотрели свыше пяти миллионов пользователей.

Памятник Христа высотой 40,44 метра является одной из самых высоких его статуй и почитаемым символом региона. Неожиданное появление кошки на такой высоте поразило наблюдателей и пользователей социальных сетей, и все задаются вопросом, как ему удалось туда добраться.

Ролик быстро стал вирусным. На кадрах кот выглядит расслабленным, уютно устроившись в складках одеяния статуи, не обращая внимания на то, какой переполох он вызвал внизу. Социальные сети взорвались реакцией.

"Кошек действительно невозможно остановить", "Кто пойдет спасать ее?", "У Бога за пазухой, вот что это значит", – пишут в комментариях.

На вопрос, как кошка оказалась внутри статуи, эксперты отвечают, указывая на внутреннюю структуру статуи. Кристо де ла Конкордия полая, с серией туннелей и лестниц, предназначенных для рабочих по обслуживанию и иногда открытых для туристов по воскресеньям. Этомог быть самый вероятный путь для животного, чтобы подняться на вершину, поскольку по гладкой поверхности статуи было бы почти невыполнимой задачей, даже для такого проворного существа как кошка.

Статуя Христа является одним из самых узнаваемых символов Боливии

По словам местных, кошка, возможно, не чужая в этом районе. Жители Кочабамбы заметили, что стая животные часто посещает основание статуи, а некоторые даже делают ее своим домом. Эта конкретная кошка может быть местной, хорошо знакомой со скрытыми проходами статуи.

"Это маленькая кошка из Кристо, у нее есть котенок, они там живут", – рассказал один из источников.

Ранее Фокус писал, что рыжий кот-критик стал звездой соцсетей благодаря своим комичным реакциям на еду.