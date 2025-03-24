У Бога за пазухою: кішка в рукаві статуї Христа стала новою зіркою соцмереж (відео)

За словами місцевих, кішка живе неподалік від статуї, тож добре знає всі ходи й виходи. У неї є кошеня.

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Кішка, яка відпочиває на вершині пам'ятника Крісто де ла Конкордія в Кочабамбі, Болівія, стала зіркою соцмереж. І хоча тварину помітили там ще в лютому, ЗМІ звернули увагу на цей момент тільки зараз, піднявши рівень популярності тварини на нову висоту.

Відео з кішкою зняла користувач Люсеро Револло, опублікувавши його в себе в TikTok, де його переглянули понад п'ять мільйонів користувачів.

Пам'ятник Христа заввишки 40,44 метра є однією з найвищих його статуй і шанованим символом регіону. Несподівана поява кішки на такій висоті шокувала спостерігачів і користувачів соціальних мереж, і всі задаються питанням, як їй вдалося туди дістатися.

Ролик швидко став вірусним. На кадрах кіт виглядає розслабленим, затишно влаштувавшись у складках вбрання статуї, не звертаючи уваги на те, який переполох він спричинив внизу. Соціальні мережі вибухнули реакцією.

"Кішок дійсно неможливо зупинити", "Хто піде рятувати її?", "У Бога за пазухою, ось що це означає", — пишуть у коментарях.

На питання, як кішка опинилася всередині статуї, експерти відповідають, вказуючи на внутрішню структуру статуї. Крісто де ла Конкордія порожниста, із серією тунелів і сходів, призначених для робітників з обслуговування та іноді відкритих для туристів у неділю. Це міг бути найімовірніший шлях для тварини, щоб піднятися на вершину, оскільки гладкою поверхнею статуї було б майже нездійсненним завданням, навіть для такої моторної істоти як кішка.

Статуя Христа є одним із найбільш упізнаваних символів Болівії

За словами місцевих, кішка, можливо, не чужа в цьому районі. Жителі Кочабамби помітили, що зграя тварин часто відвідує підставу статуї, а дехто навіть робить її своєю домівкою. Ця конкретна кішка може бути місцевою, добре знайомою з прихованими проходами статуї.

"Це маленька кішка з Крісто, у неї є кошеня, вони там живуть", — розповіло одне з джерел.

Раніше Фокус писав, що рудий кіт-критик став зіркою соцмереж завдяки своїм комічним реакціям на їжу.