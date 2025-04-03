Проклятье рода Онассис: наследница миллиардов впервые за долгое время вышла в свет

Затворница Афина Онассис, получившая 2,7 миллиарда долларов в 18 лет, побывала на благотворительном ужине в Париже, оставив свое убежище в Бельгии.

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Об этом пишет Daily Mail.

Франко-греческая светская львица Афина Онассис, которая живет попеременно то в Бельгии, то в Нидерландах и уже три года не появлялась на публике, была сфотографирована на художественном мероприятии, организованном Amis du Centre Pompidou в Париже. На снимке она позировала вместе с Инес де Коминжес, единственной дочерью графа Рафаэля де Коминжес из Мадрида, и художником Арно Кабри-Вильцером.

Афина Онассис (в черном платье) впервые за три года вышла в свет Фото: Instagram Amis du Centre Pompidou

40-летняя Афина — дочь французского бизнесмена Тьерри Русселя и светской львицы Кристины Онассис, отцом которой был Аристотель Онассис, владелец одного из крупнейших судоходных флотов в мире и второй муж Жаклин Кеннеди.

Однако, несмотря на то, что Афина унаследовала миллиардное состояние как представительница династии, трагедии в ее жизни привели к предположениям, что она стала жертвой "проклятия Онассиса", которое постигло нескольких членов ее чрезвычайно богатой семьи.

Когда Афине было всего три года, ее мать Кристина, 37 лет, была найдена мертвой в ванной. На свое 18-летие Афина получила доступ к своему наследству в размере 2,7 млрд долларов. Ее называли самой богатой девочкой в мире, а ее детство было странным. Так, в детстве мать подарила ей стадо овец вместе с пастухом, когда Афина выучила песенку про овечек, а потом и целый зоопарк. Однако в какой-то момент Афина была вынуждена продать в 2013 году частный греческий остров Аристотеля Онассиса Скорпиос российской миллиардерше Екатерине Рыболовлевой примерно за 100 миллионов долларов.

В зрелом возрасте Афина никогда не любила быть в центре внимания и по большей части держала свою личную жизнь в тайне. Спортсменка, увлеченная конкуром, в последний раз была сфотографирована в 2019 году, когда она участвовала в конкуре в Париже. А в свет она выходила в 2022 году.

Афина Онассис в 2019 году Фото: Getty Images

Ее видели всего несколько раз с тех пор, как она обнаружила своего супруга в постели с проституткой в их доме за два миллиона долларов в Флориде. Их десятилетний брак с чемпионом по конкуру из Бразилии Альваро де Миранда Нето был расторгнут в 2016 году.

Распад брака Афины — не первое горе, которое ей пришлось пережить после трагической потери матери в возрасте трех лет. Ее дядя Александр погиб в авиакатастрофе в январе 1973 года, а бабушка Афина, умерла от передозировки наркотиков в следующем году.

Аристотель Онассис, так и не оправившийся после смерти своего сына и наследника, скончался от бронхиальной пневмонии в марте 1975 года.

У матери Афины — Кристины Онассис, было четыре брака, ни один из которых не длился более трех лет. Афина (чьим отцом был последний муж Кристины, французский фармацевтический наследник Тьерри Руссель) была ее единственным ребенком.

Афина Онассис со своим отцом Тьерри Русселем Фото: Скриншот

Афина — единственная живая внучка Аристотеля из рода Онассисов. Своих детей у нее нет. Со своим отцом она не общается и отказалась от его фамилии.

Напомним, в 2019 году супермодель Хайди Клум и Том Каулитц обменялись свадебными клятвами на борту яхты Christina O, которая ранее принадлежала греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Он назвал ее в честь своей дочери и на ее палубе отпраздновал свадьбу с Джеки Кеннеди.