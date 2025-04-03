Прокляття роду Онассіс: спадкоємиця мільярдів уперше за довгий час вийшла у світ

Затворниця Афіна Онассіс, яка отримала 2,7 мільярда доларів у 18 років, побувала на благодійній вечері в Парижі, залишивши свій притулок у Бельгії.

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Про це пише Daily Mail.

Франко-грецька світська левиця Афіна Онассіс, яка живе поперемінно то в Бельгії, то в Нідерландах і вже три роки не з'являлася на публіці, була сфотографована на мистецькому заході, організованому Amis du Centre Pompidou в Парижі. На знімку вона позувала разом з Інес де Комінжес, єдиною дочкою графа Рафаеля де Комінжес з Мадрида, і художником Арно Кабрі-Вільцером.

Афіна Онассіс (у чорній сукні) вперше за три роки вийшла у світ Фото: Instagram Amis du Centre Pompidou

40-річна Афіна — дочка французького бізнесмена Тьєррі Русселя і світської левиці Христини Онассіс, батьком якої був Арістотель Онассіс, власник одного з найбільших судноплавних флотів у світі та другий чоловік Жаклін Кеннеді.

Однак, незважаючи на те, що Афіна успадкувала мільярдні статки як представниця династії, трагедії в її житті призвели до припущень, що вона стала жертвою "прокляття Онассіса", яке спіткало кількох членів її надзвичайно багатої сім'ї.

Коли Афіні було всього три роки, її мати Христина, 37 років, була знайдена мертвою у ванній. На своє 18-річчя Афіна отримала доступ до своєї спадщини в розмірі 2,7 млрд доларів. Її називали найбагатшою дівчинкою у світі, а її дитинство було дивним. Так, у дитинстві мати подарувала їй стадо овець разом із пастухом, коли Афіна вивчила пісеньку про овечок, а потім і цілий зоопарк. Однак у якийсь момент Афіна була змушена продати 2013 року приватний грецький острів Арістотеля Онассіса Скорпіос російській мільярдерці Катерині Риболовлевій приблизно за 100 мільйонів доларів.

У зрілому віці Афіна ніколи не любила бути в центрі уваги і здебільшого тримала своє особисте життя в таємниці. Спортсменку, захоплену конкуром, востаннє сфотографували 2019 року, коли вона брала участь у конкурі в Парижі. А у світ вона виходила у 2022 році.

Афіна Онассіс у 2019 році Фото: Getty Images

Її бачили лише кілька разів відтоді, як вона виявила свого чоловіка в ліжку з повією в їхньому будинку за два мільйони доларів у Флориді. Їхній десятирічний шлюб із чемпіоном з конкуру з Бразилії Альваро де Міранда Нето було розірвано 2016 року.

Розпад шлюбу Афіни — не перше горе, яке їй довелося пережити після трагічної втрати матері у віці трьох років. Її дядько Олександр загинув в авіакатастрофі в січні 1973 року, а бабуся Афіна, померла від передозування наркотиків наступного року.

Арістотель Онассіс, який так і не оговтався після смерті свого сина і спадкоємця, помер від бронхіальної пневмонії в березні 1975 року.

У матері Афіни — Христини Онассіс, було чотири шлюби, жоден з яких не тривав більше трьох років. Афіна (чиїм батьком був останній чоловік Христини, французький фармацевтичний спадкоємець Тьєррі Руссель) була її єдиною дитиною.

Афіна Онассіс зі своїм батьком Тьєррі Русселем Фото: Скриншот

Афіна — єдина жива внучка Арістотеля з роду Онассісів. Своїх дітей у неї немає. Зі своїм батьком вона не спілкується і відмовилася від його прізвища.

Нагадаємо, 2019 року супермодель Гайді Клум і Том Каулітц обмінялися весільними обітницями на борту яхти Christina O, яка раніше належала грецькому мільярдерові Арістотелю Онассісу. Він назвав її на честь своєї дочки і на її палубі відсвяткував весілля з Джекі Кеннеді.