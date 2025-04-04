Ближе к Трампу: Марк Цукерберг купил дом за $23 млн в Вашингтоне (фото)

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг тайно купил особняк за $23 миллиона в Вашингтоне, округ Колумбия, недалеко от Овального кабинета Дональда Трампа. Продажа стала третьей по дороговизне в истории города.

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Об этом сообщает Independent.

Дом площадью 1400 квадратных метров с пятью спальнями и 7,5 ванными комнатами представляет собой современное здание в фермерском стиле из красного кирпича.

Поначалу жители престижного района Вудленд Норманстоун, заметив подозрительную активность еще месяц назад, задавались вопросом, кто стал владельцем недвижимости. Теперь же представитель Meta подтвердил, что ее купил Цукерберг. Более того, программное обеспечение для отслеживания полетов зафиксировало посадку частного самолета миллиардера в аэропорту Далласа.

"Марк и Присцилла приобрели дом в округе Колумбия, что позволит Марку проводить там больше времени, пока Meta продолжает работать над политическими вопросами, связанными с американским технологическим лидерством", – говорится в заявлении для СМИ. Кроме того, для него собственное жилье – безопаснее и удобнее. По информации журналистов, Марк заплатил наличными.

Это – не единственное жилье Цукерберга. У него есть дома в Пало-Альто, Калифорния, на озере Тахо, на Гавайях и т. д.

По словам Тома Дейли, эксперта по недвижимости из Вашингтона, Трамп ясно дал понять, что ему нравится личное общение с Марком.

"Он (Трамп) замечает, кто там. Это простой способ сказать: "Эй, мы с тобой. Вот мы". Я уверен, что он воспринимает это как высший комплимент", – сказал он

Кроме Цукерберга, и другие толстосумы стараются перебраться в столицу США, причем эта тенденция появилась до второго прихода Трампа в Белый дом. Владелец Washington Post и основатель Amazon Джефф Безос владеет недвижимостью стоимостью $23 миллиона в районе Калорама. Он купил этот дом в 2016 году. В 2021 году соучредитель PayPal Питер Тиль купил собственный особняк в новом районе Цукерберга за $13 миллионов.

За последний год наметилась новая четкая тенденция переезда сверхбогатых руководителей в Вашингтон, округ Колумбия. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заплатил $15 миллионов за дом в Джорджтауне, где когда-то жила Жаклин Кеннеди, а соучредитель PayPal Дэвид Сакс, ныне работающий советником Белого дома по криптовалютам и искусственному интеллекту, купил пентхаус на северо-западе округа Колумбия за $10,3 миллиона.

Ранее Фокус писал, что Цукерберг заплатит "тиктокерам" по $5000 за регистрацию в Facebook и Instagram.