Ближче до Трампа: Марк Цукерберг купив будинок за $23 млн у Вашингтоні (фото)

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг таємно купив маєток за $23 мільйони у Вашингтоні, округ Колумбія, недалеко від Овального кабінету Дональда Трампа. Продаж став третім за дорожнечею в історії міста.

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Про це повідомляє Independent.

Будинок площею 1400 квадратних метрів із п'ятьма спальнями і 7,5 ванними кімнатами являє собою сучасну будівлю у фермерському стилі з червоної цегли.

Спочатку жителі престижного району Вудленд Норманстоун, помітивши підозрілу активність ще місяць тому, задавалися питанням, хто став власником нерухомості. Тепер же представник Meta підтвердив, що її купив Цукерберг. Ба більше, програмне забезпечення для відстеження польотів зафіксувало посадку приватного літака мільярдера в аеропорту Далласа.

"Марк і Прісцилла придбали будинок в окрузі Колумбія, що дасть змогу Марку проводити там більше часу, поки Meta продовжує працювати над політичними питаннями, пов'язаними з американським технологічним лідерством", — ідеться в заяві для ЗМІ. Крім того, для нього власне житло — безпечніше і зручніше. За інформацією журналістів, Марк заплатив готівкою.

Це — не єдине житло Цукерберга. У нього є будинки в Пало-Альто, Каліфорнія, на озері Тахо, на Гаваях тощо.

За словами Тома Дейлі, експерта з нерухомості з Вашингтона, Трамп ясно дав зрозуміти, що йому подобається особисте спілкування з Марком.

"Він (Трамп) помічає, хто там. Це простий спосіб сказати: "Гей, ми з тобою. Ось ми". Я впевнений, що він сприймає це як найвищий комплімент", — сказав він

Крім Цукерберга, й інші товстосуми намагаються перебратися до столиці США, причому ця тенденція з'явилася до другого приходу Трампа в Білий дім. Власник Washington Post і засновник Amazon Джефф Безос володіє нерухомістю вартістю $23 мільйони в районі Калорама. Він купив цей будинок 2016 року. 2021 року співзасновник PayPal Пітер Тіль купив власний маєток у новому районі Цукерберга за $13 мільйонів.

За останній рік намітилася нова чітка тенденція переїзду надбагатих керівників до Вашингтона, округ Колумбія. Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт заплатив $15 мільйонів за будинок у Джорджтауні, де колись жила Жаклін Кеннеді, а співзасновник PayPal Девід Сакс, який нині працює радником Білого дому з криптовалют і штучного інтелекту, купив пентхаус на північному заході округу Колумбія за $10,3 мільйона.

Раніше Фокус писав, що Цукерберг заплатить "тіктокерам" по $5000 за реєстрацію в Facebook і Instagram.