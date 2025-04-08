"Список заветных желаний": как мелодрама с неоднозначными отзывами взлетела в ТОП-10 Netflix

Американская романтическая комедия-драма 2025 года "Список заветных желаний" режиссера Адама Брукса вырвалась в безоговорочные лидеры в ТОП-10 недели на стриминговой платформе Netflix.

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Об этом сообщается на сайте сервиса.

За неделю фильм набрал 24,4 млн просмотров и почти 51 млн часов просмотра.

Картина, снятая по одноименному бестселлеру 2013 года американской Лори Нельсон Спилман, переведенному на 27 языков, рассказывает об Алекс Роуз, мать которой, Элизабет, узнала о рецидиве рака, не дающего ей шансов на жизнь, передала ей странную просьбу. Она хочет, чтобы ее дочь следовала списку жизни, написанному в 13 лет. После выполнения задач ее наследство будет разблокировано. Молодой адвокат Брэд Акерман, исполнитель завещания, проверит выполнение каждой задачи, а затем даст ей последующее видео.

Этот список становится для главной героини путеводителем в путешествии, которое изменит ее жизнь.

Отправившись в путь, Алекс решает исполнить свои подростковые мечты, которые когда-то казались недостижимыми. Каждая выполненная мечта открывает перед ней новые горизонты и возможности, а также помогает ей лучше понять себя и свои истинные желания. В процессе путешествия она сталкивается с семейными тайнами, которые были скрыты на протяжении многих лет, и это заставляет ее переосмыслить свое В мелодраме снялись София Карсон, Кайл Аллен, Себастьян де Соуса, Конни Бриттон, Хосе Суньига, Хорди Молья, Дарио Санчез, Федерико Родригес, Марианна Рендон, Майкл Роулэнд.

После выхода фильма кинообозреватели восприняли его неоднозначно. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 47% из 19 рецензий критиков положительные, средняя оценка составляет 5,2/10. Однако такие цифры не помешали картине вырваться в лидеры недели на крупнейшем стриминговом сервисе.

"В фильме есть привлекательные элементы, особенно обаятельная героиня, которая обнаруживает в себе немного смелости и возвращается на путь самореализации", "Список жизни" не изменит вашу жизнь, но и не будет казаться пустой тратой времени. Он не очень хорош, но в крайнем случае сойдет. Можно легко сделать и хуже", "Несмотря на то, что романтические элементы не так приятны, как семейные связи, лежащие в основе "Списка заветных желаний", проект все равно имеет свои достоинства", "С минимумом изюминки, плоскими персонажами и сценарием, который, по сути, пишется сам собой, это еще один незапоминающийся фильм Netflix, который пополняет бездну забытых фильмов на потоковой платформе", – гласят отзывы.

Ранее Фокус писал, что фильм "Майнкрафт" установил рекорд по кассовым сборам за первые выходные.