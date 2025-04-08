"Список мрій": як мелодрама з неоднозначними відгуками злетіла в ТОП-10 Netflix

Американська романтична комедія-драма 2025 року "Список мрій" режисера Адама Брукса вирвалася в беззаперечні лідери в ТОП-10 тижня на стримінговій платформі Netflix.

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Про це повідомляють на сайті сервісу.

За тиждень фільм набрав 24,4 млн переглядів і майже 51 млн годин перегляду.

Картина, знята за однойменним бестселером 2013 року американської Лорі Нельсон Спілман, перекладеним 27 мовами, розповідає про Алекс Роуз, мати якої, Елізабет, дізнавшись про рецидив раку, що не дає їй шансів на життя, передала їй дивне прохання. Вона хоче, щоб її дочка слідувала списку життя, написаному в 13 років. Після виконання завдань її спадок буде розблоковано. Молодий адвокат Бред Акерман, виконавець заповіту, перевірить виконання кожного завдання, а потім дасть їй подальше відео.

Цей список стає для головної героїні путівником у подорожі, яка змінить її життя.

Вирушивши в дорогу, Алекс вирішує здійснити свої підліткові мрії, які колись здавалися недосяжними. Кожна виконана мрія відкриває перед нею нові горизонти і можливості, а також допомагає їй краще зрозуміти себе і свої справжні бажання. У процесі подорожі вона стикається з сімейними таємницями, які були приховані протягом багатьох років, і це змушує її переосмислити своє У мелодрамі знялися Софія Карсон, Кайл Аллен, Себастьян де Соуса, Коні Бріттон, Хосе Суньїга, Хорді Молья, Даріо Санчез, Федеріко Родрігес, Маріанна Рендон, Майкл Роуленд.

Після виходу фільму кінооглядачі сприйняли його неоднозначно. На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes 47% із 19 рецензій критиків позитивні, середня оцінка становить 5,2/10. Однак такі цифри не завадили картині вирватися в лідери тижня на найбільшому стримінговому сервісі.

"У фільмі є привабливі елементи, особливо чарівна героїня, яка виявляє в собі трохи сміливості та повертається на шлях самореалізації", "Список мрій" не змінить ваше життя, але й не здаватиметься марною тратою часу. Він не дуже хороший, але в крайньому разі зійде. Можна легко зробити й гірше", "Незважаючи на те, що романтичні елементи не такі приємні, як сімейні зв'язки, які лежать в основі "Списку заповітних бажань", проєкт все одно має свої переваги", "З мінімумом родзинки, плоскими персонажами та сценарієм, який, по суті, пишеться сам собою, це ще один фільм Netflix, що не запам'ятовується, який поповнює безодню забутих фільмів на потоковій платформі", — йдеться у відгуках.

Раніше Фокус писав, що фільм "Майнкрафт" встановив рекорд за касовими зборами за перші вихідні.