"Громовержцы": студия Marvel впервые показала главного антагониста супергеройского боевика (видео)

Студия Marvel представила основной трейлер фильма "Громовержцы", сурового боевика с высокими ставками, объединившего команду антигероев для миссии, за которую никто другой не взялся бы.

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Ролик опубликован на YouTube-канале студии и в соцсетях.

"В отсутствие Мстителей некому защищать людей на Земле. А когда Часовой сеет хаос, мир оказывается на грани. Посреди этого хаоса Баки Барнс вмешивается, собирая новую команду. Но они не самые могущественные герои Земли, как Мстители. Они – перевоспитанные злодеи и антигерои", – гласит описание фильма.

Оказавшись в смертельной ловушке, расставленной Валентиной Аллегрой де Фонтейн, Елена Белова, Баки Барнс, Красный Страж, Призрак, Таскмастер и Джон Уокер должны отправиться на опасное задание, которое заставит их столкнуться с самыми темными уголками своего прошлого.

Главного антагониста картины воплотил Льюис Пуллман, сыграв грозного злодея, известного как "Мрак/Часовой".

"Он непобедим, всемогущ, сильнее всех Мстителей вместе взятых", — говорится о нем в трейлере.

Картина Джейка Шрайера может похвастаться отличным актерском составом. В ней снимались Пью, Себастьян Стэн, Дэвид Харбор, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Джеральдин Вишванатхан, Крис Бауэр, Уэнделл Эдвард Пирс, а также Дэвид Харбор, Ханна Джон-Кэймен и Джулия Луис-Дрейфус.

Несколько дней назад создатели поделились закулисным видео из "Громовержцев", дав представление о захватывающем трюке. Короткий клип, длиной чуть больше минуты, демонстрирует Флоренс Пью, готовящуюся к одной из самых смелых сцен в киновселенной Marvel на данный момент.

Сцена происходит в здании Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, Малайзия — втором по высоте здании в мире. Пью, которая снова играет роль проницательной и умелой Елены Беловой, видна запряженной, сияющей от волнения всего за несколько мгновений до начала прыжка с возвышающегося небоскреба.

"Любой трюк в любом фильме, этот потрясающий", — говорит она с неподдельным благоговением и адреналином в голосе.

Мировая премьера фильма запланирована на 1 мая 2025 года.

Ранее Фокус писал, почему критики прохладно встретили фильм "Майнкрафт".