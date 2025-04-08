"Громовержці": студія Marvel уперше показала головного антагоніста супергеройського бойовика (відео)

Студія Marvel представила основний трейлер фільму "Громовержці", суворого бойовика з високими ставками, який об'єднав команду антигероїв для місії, за яку ніхто інший не взявся б.

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Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії та в соцмережах.

"За відсутності Месників нікому захищати людей на Землі. А коли Часовий сіє хаос, світ опиняється на межі. Посеред цього хаосу Бакі Барнс втручається, збираючи нову команду. Але вони не наймогутніші герої Землі, як Месники. Вони – перевиховані лиходії та антигерої", – говориться в описі фільму.

Опинившись у смертельній пастці, розставленій Валентиною Алегрою де Фонтейн, Олена Бєлова, Бакі Барнс, Червоний Вартовий, Привид, Таскмастер і Джон Вокер мають вирушити на небезпечне завдання, яке змусить їх зіткнутися з найтемнішими куточками свого минулого.

Головного антагоніста картини втілив Льюїс Пуллман, зігравши грізного лиходія, відомого як "Морок/Вартовий".

"Він непереможний, всемогутній, сильніший за всіх Месників разом узятих", — йдеться про нього в трейлері.

Картина Джейка Шраєра може похвалитися чудовим акторським складом. У ній знімалися П'ю, Себастьян Стен, Девід Гарбор, Вайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюїс Пуллман, Джеральдін Вішванатхан, Кріс Бауер, Венделл Едвард Пірс, а також Девід Гарбор, Ханна Джон-Кеймен і Джулія Луїс-Дрейфус.

Кілька днів тому творці поділилися закулісним відео з "Громовержців", давши уявлення про захоплюючий трюк. Короткий кліп, тривалістю трохи більше хвилини, демонструє Флоренс П'ю, яка готується до однієї з найсміливіших сцен у кіновсесвіті Marvel наразі.

Сцена відбувається в будівлі Merdeka 118 у Куала-Лумпурі, Малайзія, – другій за висотою будівлі у світі. П'ю, яка знову грає роль проникливої і вмілої Олени Бєлової, видно запряженою, сяючою від хвилювання всього за кілька миттєвостей до початку стрибка з високого хмарочоса.

"Будь-який трюк у будь-якому фільмі, цей приголомшливий", – каже вона з непідробним благоговінням й адреналіном у голосі.

Світова прем'єра фільму запланована на 1 травня 2025 року.

Раніше Фокус писав, чому критики прохолодно зустріли фільм "Майнкрафт".