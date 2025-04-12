Неделя австрийского кино 2025: дипломаты и медийные личности собрались в 13-ый раз в Киеве (фоторепортаж)

В киевском старинном кинотеатре "Жовтень" состоялся официальный прием по случаю открытия 13-го ежегодного фестиваля "Неделя австрийского кино" при поддержке Посольства Республики Австрия в Украине.

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Фокус побывал на событии.

Старт кинофестиваля ознаменовался просмотром комедийной драматической ленты "Павлин" режиссера Бернхарда Венгера Бельведера. В программу фестиваля вошло пять фильмов-участников Берлинале, Венецианского кинофестиваля, кинофестиваля в Локарно и других знаменитых международных фестивальных платформ.

Событие по традиции отметили посещением представители Посольства Республики Австрия в Украине, представители европейской дипломатии, медиазнаменитости и журналисты.

Среди гостей мероприятия было много медийных личностей Фото: Пресс-служба

Среди гостей в кинотеатре "Жовтень" – приглашенные военные, атташе Посольства Республики Австрия Наталья Старович, Гюнтер Майер и Андреас Зернетц, представители дипломатических учреждений и Министерства иностранных дел Украины, посол Аргентины в Украине Елена Летиция Микусински, посол Ирландии в Украине Джонатан Конлон, режиссер Семен Горов, режиссер Юрий Мороз и другие.

Атташе Посольства Республики Австрия в Украине Наталия Старович Фото: Пресс-служба

Андреас Зернетц Фото: Пресс-служба

Андреас Зернетц, Наталия Старович и Гюнтер Майер Фото: Пресс-служба

Ирина Татаренко Фото: Пресс-служба

Татьяна Карикова Фото: Пресс-служба

Татьяна Тележинская Фото: Пресс-служба

Анна Завальская

Неделя австрийского кино каждый год проводится в Украине уже более 12 лет. Исключением стал только 2022 год из-за полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Фокус писал, как французский режиссер Мишель Хазанавичус ездил на фронт и встречался с украинскими защитниками.