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Неделя австрийского кино 2025: дипломаты и медийные личности собрались в 13-ый раз в Киеве (фоторепортаж)

неделя астрийского кино
Фото: Пресс-служба

В киевском старинном кинотеатре "Жовтень" состоялся официальный прием по случаю открытия 13-го ежегодного фестиваля "Неделя австрийского кино" при поддержке Посольства Республики Австрия в Украине.

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Фокус побывал на событии.

Старт кинофестиваля ознаменовался просмотром комедийной драматической ленты "Павлин" режиссера Бернхарда Венгера Бельведера. В программу фестиваля вошло пять фильмов-участников Берлинале, Венецианского кинофестиваля, кинофестиваля в Локарно и других знаменитых международных фестивальных платформ.

Событие по традиции отметили посещением представители Посольства Республики Австрия в Украине, представители европейской дипломатии, медиазнаменитости и журналисты.

неделя австрийского кино 2025, гости Fullscreen
Среди гостей мероприятия было много медийных личностей
Фото: Пресс-служба

Среди гостей в кинотеатре "Жовтень" – приглашенные военные, атташе Посольства Республики Австрия Наталья Старович, Гюнтер Майер и Андреас Зернетц, представители дипломатических учреждений и Министерства иностранных дел Украины, посол Аргентины в Украине Елена Летиция Микусински, посол Ирландии в Украине Джонатан Конлон, режиссер Семен Горов, режиссер Юрий Мороз и другие.

Атташе Посольства Республики Австрия в Украине Наталия Старович Fullscreen
Атташе Посольства Республики Австрия в Украине Наталия Старович
Фото: Пресс-служба
Андреас Зернетц, Неделя астрийского кино Fullscreen
Андреас Зернетц
Фото: Пресс-служба
Андреас Зернетц, Наталия Старович, Гюнтер Майер, неделя австрийского кино Fullscreen
Андреас Зернетц, Наталия Старович и Гюнтер Майер
Фото: Пресс-служба
Неделя астрийского кино, Ирина Татаренко Fullscreen
Ирина Татаренко
Фото: Пресс-служба
Татьяна Карикова, Неделя астрийского кино Fullscreen
Татьяна Карикова
Фото: Пресс-служба
Татьяна Тележинская, Неделя астрийского кино Fullscreen
Татьяна Тележинская
Фото: Пресс-служба
Анна Завальская Fullscreen
Анна Завальская

Неделя австрийского кино каждый год проводится в Украине уже более 12 лет. Исключением стал только 2022 год из-за полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Фокус писал, как французский режиссер Мишель Хазанавичус ездил на фронт и встречался с украинскими защитниками.