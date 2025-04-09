О встрече с бойцами ВСУ, "Оскаре", "Аноре" и планах: Мишель Хазанавичус в интервью Фокусу

Французский режиссер Мишель Хазанавичус, наиболее известный в мире работой над фильмом "Артист" (пять премий "Оскар"), а также комедиями об "Агенте 117", приехал в Киев, чтобы лично представить украинским зрителям свою анимационную ленту "Самый ценный груз". Событие проходило в кинотеатре "Жовтень".

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Рады приветствовать вас в украинской столице! Прошло около двух лет с момента вашего предыдущего визита в 2023 году, и вот вы снова в Киеве, приехали поддержать украинцев своим творчеством. К слову, о творчестве. Вы уже создали свой лучший фильм?

– Очень надеюсь, что нет (смеется).

Как вы думаете, будут ли в вашей яркой творческой биографии новые "Оскары" и "Каннские львы".

– Знаете, я даже не ставлю перед собой такие вопросы. Моя цель – это просто создавать хорошие фильмы. У фильмов ведь могут быть разные формы признания и успеха: успех у зрителей, успех у критиков, успех на фестивальных площадках. Иногда картина срабатывает, иногда – нет. Но лучший способ узнать это – пробовать снова и снова делать то, что ты умеешь лучше всего.

Чем вы планируете удивлять своих поклонников ближайшие пару лет? Какие проекты у вас в производстве, и что нового вы готовы предложить миру кино и миру вообще?

– Я только что закончил работу над своей книгой: она вышла во Франции пару месяцев назад. Я написал ее по результатам встреч с украинскими бойцами на фронте в ноябре 2023 года. В настоящее время я работаю над продвижением этой книги, и все доходы от нее намерен передать на платформу United 24, созданную президентом Зеленским.

Некоторое время у меня заняла работа над завершением анимационной картины, которую я привез в Киев сегодня. А еще я сегодня пишу один новый сценарий, но пока еще слишком рано о нем рассказывать.

Фото: Getty

Сегодня вы привезли в Киев непростое кино о периоде Второй мировой войны. По ясным причинам картина сложная эмоционально. Как вы проживали работу над этим проектом, какие эмоции чувствовали в процессе?

– Вы знаете, я работал над этим фильмом шесть лет, и за эти шесть лет было слишком много разных эмоций, и не всегда одни и те же. В некоторые моменты это была просто работа.

Однако, я очень хорошо помню момент, когда я только прочитал книгу и познакомился с историей, которая стала основой для анимационной ленты. И тогда я был очень потрясен и сильно расчувствовался. Это одновременно очень красивая и мощная история, которая рассказывается очень сдержанно и скромно. Это красивая история о людях – мужчинах и женщинах, в которых есть как самое плохое, так и самое хорошее и человеческое. Это дает силу этой истории и делает ее заметной.

Трейлер фильма "Самый ценный груз"

Как вы хорошо знаете, будучи давним другом Украины, в нашей стране теперь есть своя тяжелая история, унесшая десятки тысяч жизней. Создано уже немало фильмов, которые всесторонне освещают фрагменты нашей истории. Один из первых и самых известных в мире – документальная лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. Эта страшная картина принесла Украине первый "Оскар". Удалось ли вам посмотреть фильм, и если да, то какое впечатление он на вас произвел?

– К сожалению, я не видел этот фильм, но так много о нем читал, что у меня есть глубокое представление. Да и вообще, люди, с которыми я встречался, и эмоции, которые я ощущаю сегодня, связанные с событиями в Украине, – это чувство бессилия и страха от той несправедливости, которая сегодня имеет место. Думаю, что каждый из нас на своем уровне должен двигаться в противоположном направлении. А другие мои эмоции – это глубокое уважение и искренняя благодарность к украинцам, которые сегодня сражаются не только за Украину, но и за европейские ценности, в первую очередь – за демократию.

Я думаю, что будущее Европы решается сегодня именно здесь, в Украине. Поэтому европейцы должны делать максимум, чтобы поддержать Украину.

Мишель Хазанавичус последовательно поддерживает Украину

Вы – один из немногих режиссеров в истории премии "Оскар", которому удалось создать фильм-призер в пяти номинациях. Это, бесспорно, выдающееся достижение. В этом году, как вы знаете, другой фильм получил пять "Оскаров". Была ли возможность его оценить?

– К сожалению, я не смог посмотреть фильм, о котором вы говорите. Вероятно, вы имеете ввиду картину "Анора"? Поэтому мне сложно о нем сказать что бы то ни было. Но люди, с которыми я поддерживаю отношения, все поддерживают и помогают Украине. Я не думаю, что среди этих людей есть те, кто был бы на стороне Путина. И, к сожалению, я не могу объяснить, из каких соображений выбрали именно этот фильм.

Фильм "Артист" Мишеля Хазанавичуса получил пять премий "Оскар"

А что вы вообще думаете о возвращении российских актеров в мировой кинематограф и на глобальные фестивальные платформы? Каково лично ваше мнение?

– Вы знаете, я ведь не политик. Я точно знаю, где нахожусь я. И я не хотел бы давать уроки другим и рассказывать, как они должны работать. Я считаю, что люди должны сами нести ответственность за то, что они делают. Это вообще не в моем стиле – говорить что-то вроде "действуйте вот так, говорите вот так, относитесь вот так".

Я со своей стороны стараюсь делать то, что я умею, то есть снимать фильмы. И еще раз подчеркну: я же не политик, а просто режиссер!

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