Про зустріч із бійцями ЗСУ, "Оскар", "Анору" та плани: Мішель Хазанавічус в інтерв'ю Фокусу

Французький режисер Мішель Хазанавічус, найвідоміший у світі роботою над фільмом "Артист" (п'ять премій "Оскар"), а також комедіями про "Агента 117", приїхав до Києва, щоб особисто представити українським глядачам свою анімаційну стрічку "Найцінніший вантаж". Подія відбувалася в кінотеатрі "Жовтень".

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Раді вітати вас в українській столиці! Минуло близько двох років з моменту вашого попереднього візиту 2023 року, і ось ви знову в Києві, приїхали підтримати українців своєю творчістю. До слова, про творчість. Ви вже створили свій найкращий фільм?

– Дуже сподіваюся, що ні (сміється).

Як ви вважаєте, чи будуть у вашій яскравій творчій біографії нові "Оскари" і "Каннські леви".

– Знаєте, я навіть не ставлю перед собою таких питань. Моя мета – це просто створювати хороші фільми. Адже у фільмів можуть бути різні форми визнання й успіху: успіх у глядачів, успіх у критиків, успіх на фестивальних майданчиках. Іноді картина спрацьовує, іноді – ні. Але найкращий спосіб дізнатися це – пробувати знову і знову робити те, що ти вмієш найкраще.

Чим ви плануєте дивувати своїх шанувальників найближчі кілька років? Які проєкти у вас у виробництві, і що нового ви готові запропонувати світу кіно і світу взагалі?

- Я щойно закінчив роботу над своєю книгою: вона вийшла у Франції кілька місяців тому. Я написав її за результатами зустрічей з українськими бійцями на фронті в листопаді 2023 року. Зараз я працюю над просуванням цієї книги, і всі доходи від неї маю намір передати на платформу United 24, створену президентом Зеленським.

Деякий час у мене зайняла робота над завершенням анімаційної картини, яку я привіз до Києва сьогодні. А ще я сьогодні пишу один новий сценарій, але поки що ще занадто рано про нього розповідати.

Фото: Getty

Сьогодні ви привезли до Києва непросте кіно про період Другої світової війни. Зі зрозумілих причин картина складна емоційно. Як ви проживали роботу над цим проектом, які емоції відчували в процесі?

– Ви знаєте, я працював над цим фільмом шість років, і за ці шість років було занадто багато різних емоцій, і не завжди одні й ті самі. У деякі моменти це була просто робота.

Однак, я дуже добре пам'ятаю момент, коли я щойно прочитав книжку і познайомився з історією, яка стала основою для анімаційної стрічки. І тоді я був дуже вражений і сильно розчулився. Це водночас дуже красива і потужна історія, яка розповідається дуже стримано і скромно. Це красива історія про людей – чоловіків і жінок, у котрих є як найгірше, так і найкраще та найгарніше і найлюдськіше. Це дає силу цій історії і робить її помітною.

Трейлер фільму "Найцінніший вантаж"

Як ви добре знаєте, будучи давнім другом України, у нашій країні тепер є своя важка історія, що забрала десятки тисяч життів. Створено вже чимало фільмів, які всебічно висвітлюють фрагменти нашої історії. Один із перших і найвідоміших у світі — документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова. Ця страшна картина принесла Україні перший "Оскар". Чи вдалося вам подивитися фільм, і якщо так, то яке враження він на вас справив?

– На жаль, я не бачив цього фільму, але так багато про нього читав, що маю глибоке уявлення. Та й узагалі, люди, з якими я зустрічався, та емоції, які я відчуваю сьогодні, пов'язані з подіями в Україні, — це відчуття безсилля і страху від тієї несправедливості, яка сьогодні має місце. Думаю, що кожен із нас на своєму рівні має рухатися в протилежному напрямку. А інші мої емоції — це глибока повага і щира вдячність до українців, які сьогодні б'ються не тільки за Україну, а й за європейські цінності, насамперед – за демократію.

Я думаю, що майбутнє Європи вирішується сьогодні саме тут, в Україні. Тому європейці мають робити максимум, щоб підтримати Україну.

Мішель Хазанавічус послідовно підтримує Україну

Ви – один із небагатьох режисерів в історії премії "Оскар", якому вдалося створити фільм-призер у п'яти номінаціях. Це, безперечно, видатне досягнення. Цього року, як ви знаєте, інший фільм отримав п'ять "Оскарів". Чи була можливість його оцінити?

– На жаль, я не зміг подивитися фільм, про який ви говорите. Ймовірно, ви маєте на увазі картину "Анора"? Тому мені складно про нього сказати що б то не було. Але люди, з якими я підтримую стосунки, всі підтримують і допомагають Україні. Я не думаю, що серед цих людей є ті, хто був би на боці Путіна. І, на жаль, я не можу пояснити, з яких міркувань обрали саме цей фільм.

Фільм "Артист" Мішеля Хазанавічуса отримав п'ять премій "Оскар"

А що ви взагалі думаєте про повернення російських акторів у світовий кінематограф і на глобальні фестивальні платформи? Яка особисто ваша думка?

– Ви знаєте, я ж не політик. Я точно знаю, де перебуваю я. І я не хотів би давати уроки іншим і розповідати, як вони мають працювати. Я вважаю, що люди мають самі нести відповідальність за те, що вони роблять. Це взагалі не в моєму стилі – говорити щось на кшталт "дійте ось так, говоріть ось так, ставтеся ось так".

Я зі свого боку намагаюся робити те, що я вмію, тобто знімати фільми. І ще раз підкреслю: я ж не політик, а просто режисер!

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