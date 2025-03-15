"Я не мог перестать себя щипать": Дэйв Батиста о работе с Миллой Йовович (эксклюзив Фокуса)

Дэйв Батиста в беседе с Фокусом признался, почему сменил реслинг на актерство, и как думает прямо сейчас о карьере режиссера.

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13 марта в украинский прокат выходит масштабное эпическое постапокалипсис-фэнтези "В потерянных землях" – фильм Пола В. С. Андерсона ("Обитель зля") по одноименной новелле Джорджа Р. Р. Мартина, автора цикла "Песнь льда и пламени", по которому был снят сериал "Игра престолов". События фильма разворачиваются в мире постапокалипсиса, где остатки знакомых нам технологий переплетаются с магией. В этом мире потомки людей, выживших после давней неизвестной катастрофы, живут в Городе под горой, вокруг которого лежат потерянные земли – пустошь, полная чудовищ и опасностей. Королева этого города обращается к ведьме Грэй Элис (Милла Йовович), чтобы та исполнила ее желание и помогла получить силу оборотня. Чтобы это сделать, ведьма должна отправиться в потерянные земли. Ее проводником становится суровый стрелок Бойс (Дэйв Батиста), и вместе они отправляются в путешествие, которое навсегда изменит их обоих.

В эксклюзивном интервью Фокусу актер рассказал о работе с Миллой Йовович в темном фэнтези.

Трейлер фильма "В потерянных землях"

Дэйв, расскажите какой он – ваш герой в фильме "В потерянных землях"?

Бойс – охотник и наемник, имеющий свои тайны. Он свободен духом – зверь, стрелок, игрок и пьяница. Играть его очень весело. Когда мы впервые встречаем Бойса, он немного бабник, но я думаю, что это он просто пытается так развлекаться. А ведь на самом деле ищет другого – кого-то равного себе, и я думаю, он это находит, когда сопровождает Элис к потерянным землям. Он становится одержим ею, и она тоже испытывает к нему чувство. У них есть связь. Но в то же время они оба скрывают что-то друг от друга.

Дэйв Батиста в роли Бойза Фото: Пресслужба

Чем вас привлек этот проект?

Я – большой поклонник жанра фэнтези, поэтому сразу увлекся этой историей. У нас здесь есть оборотни, вампиры, демоны. Я люблю это. Но что мне особенно понравилось, так это то, что "В потерянных землях" по сути вестерн, а я всегда хотел сняться в вестерне. Я даже сказал своим агентам, что ищу именно вестерн. И вот они посылают мне сценарий с запиской, что это не совсем вестерн, но читается как вестерн. Мне понравилось с первого слова – особенно мой персонаж, напоминавший Клинта Иствуда. А еще меня заинтриговала сама история: она одновременно и веселая, и темная и закрученная. Далее я начал один за другим смотреть фильмы Пола и сразу же поразился его ощущением визуального ряда и атмосферы. И, конечно, я много лет был большим поклонником работы Миллы. На самом деле, в наш первый съемочный день я не мог перестать себя щипать, потому что не мог поверить, что снимаюсь с Миллой Йовович (улыбается).

Мила Йовович

Милла оказалась великолепной партнершей. С ней очень приятно работать. Мне кажется, что у нас есть природная химия, хотя мы никогда раньше не встречались. Нам было легко взаимодействовать, а это очень важно, когда снимаешься на зеленом экране.

Вы снимались на "зеленом экране" во многих проектах с фантастическими мирами – в "Дюне", в "Сторожевых галактиках". Чем отличались съемки "В потерянных землях"?

Это правда, я совсем не прочь работать в фильмах, где много спецэффектов. Я действительно довольно много занимался этим в фильмах Marvel: работал с "зеленым экраном", играл сцены с теннисными мячами и невидимыми людьми. Я все это делал и достаточно хорошо умею использовать свое воображение. У меня с этим нет проблем. Но на площадке "В потерянных землях" было немного проще, чем обычно.

Пол придумал использовать "движок" Unreal Engine из компьютерных игр, привязанный к физическим камерам в реальном мире. Благодаря этому мы снимали на "зеленом экране" и в то же время имели возможность в режиме реального времени видеть, как будет выглядеть фильм после добавления всех спецэффектов. Это действительно уникальный опыт, Пол придумал что-то невероятное.

Кадр из фильма Фото: Пресс-служба

Вы с таким увлечением говорите о работе Пола У. С. Андерсона. А сами никогда не задумывались о карьере режиссера?

На самом деле думаю об этом прямо сейчас, и в ближайшем будущем собираются сосредоточиться именно на режиссуре. Дело в том, что я абсолютный контролер, поэтому я хочу режиссировать. Я хочу управлять площадкой, и я хочу создавать свои собственные фильмы.

А как же актерство?

Если честно, я чувствую себя нереализованным как актер. У меня есть цели в отношении определенных сфер – я стараюсь быть актером от А до Я, хочу быть в каждом жанре. И есть еще несколько жанров, в которые я не попал, несколько пунктов, которые я не заметил. А также еще не получил ту роль, которая была бы столь глубокой, драматичной, трогательной, как мне хочется. Я несмотря на все еще очень увлечен актерством.

Дейв Батиста на премьере фильма с Милой Йовович и режиссером Полом У. С. Андерсоном

Вы пришли в актерство из реслинга и культуризма. А как в свое время решили заняться этим суровым спортом?

В старшей школе я был изгоем, интровертом. Просто не знал, где мое место… Я от природы был атлетичным, но я не вырос со спортом. Я открыл для себя единоборство, когда был учеником третьего класса старшей школы, и… так случилось, что у меня это стало хорошо выходить. Но это – ремесло, которому нужно учиться. И я учился. У меня получалось все лучше и лучше, и потом я начал этим действительно наслаждаться. Но на самом деле внутренне я никогда не чувствовал себя спортсменом – внутри всегда был актером. Но мне мешала моя застенчивость: я не мог выйти из своей скорлупы и выступать. Меня всегда очаровывали театральные дети. Я думал, что они очаровательны, и я хотел быть одним из них, если бы только не боялся. Я не был робким, но был просто интровертом. И застенчивым, застенчивым… Я думаю, это моя природа.

До того, как начать сниматься, Дейв проявил себя в рестлинге

Так что эта природа изменилась, когда вы повзрослели?

Наверное, нет. Я просто принял свои чувства. Когда я стал старше, я просто с этим смирился. И мне стало хорошо. Сейчас я спокойно говорю об этом, но мне было стыдно признаваться, что у меня была социальная тревожность, что мне было некомфортно рядом с большим количеством людей.

Даже сейчас я хотел бы сказать: "Сегодня я не буду стеснительным. Я пойду на премьеру с красной дорожкой и у меня не будет тревоги". Но это неправда – я пойду, но тревога все равно будет. Это что-то неконтролируемое. Теперь я знаю, что мне будет некомфортно, и я это признаю, и мне с этим ОК. Хотелось бы, чтобы я открыл это для себя раньше.

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