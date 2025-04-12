Тиждень австрійського кіно 2025: дипломати та медійні особистості зібралися в 13-ий раз у Києві (фоторепортаж)
У київському старовинному кінотеатрі "Жовтень" відбувся офіційний прийом з нагоди відкриття 13-го щорічного фестивалю "Тиждень австрійського кіно" за підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні.
Фокус побував на події.
Старт кінофестивалю ознаменувався переглядом комедійної драматичної стрічки "Павич" режисера Бернхарда Венгера Бельведера. До програми фестивалю увійшло п'ять фільмів-учасників Берлінале, Венеціанського кінофестивалю, кінофестивалю в Локарно та інших знаменитих міжнародних фестивальних платформ.
Подію за традицією відзначили відвідуванням представники Посольства Республіки Австрія в Україні, представники європейської дипломатії, медіазнаменитості та журналісти.
Серед гостей у кінотеатрі "Жовтень" – запрошені військові, аташе Посольства Республіки Австрія Наталя Старович, Гюнтер Маєр та Андреас Зернетц, представники дипломатичних установ та Міністерства закордонних справ України, посол Аргентини в Україні Олена Летиція Мікусінскі, посол Ірландії в Україні Джонатан Конлон, режисер Семен Горов, режисер Юрій Мороз та інші.
Тиждень австрійського кіно щороку проводиться в Україні вже понад 12 років. Винятком став тільки 2022 рік через повномасштабне вторгнення РФ.
Раніше Фокус писав, як французький режисер Мішель Хазанавічус їздив на фронт і зустрічався з українськими захисниками.