Тиждень австрійського кіно 2025: дипломати та медійні особистості зібралися в 13-ий раз у Києві (фоторепортаж)

У київському старовинному кінотеатрі "Жовтень" відбувся офіційний прийом з нагоди відкриття 13-го щорічного фестивалю "Тиждень австрійського кіно" за підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні.

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Фокус побував на події.

Старт кінофестивалю ознаменувався переглядом комедійної драматичної стрічки "Павич" режисера Бернхарда Венгера Бельведера. До програми фестивалю увійшло п'ять фільмів-учасників Берлінале, Венеціанського кінофестивалю, кінофестивалю в Локарно та інших знаменитих міжнародних фестивальних платформ.

Подію за традицією відзначили відвідуванням представники Посольства Республіки Австрія в Україні, представники європейської дипломатії, медіазнаменитості та журналісти.

Серед гостей заходу було багато медійних особистостей Фото: Пресс-служба

Серед гостей у кінотеатрі "Жовтень" – запрошені військові, аташе Посольства Республіки Австрія Наталя Старович, Гюнтер Маєр та Андреас Зернетц, представники дипломатичних установ та Міністерства закордонних справ України, посол Аргентини в Україні Олена Летиція Мікусінскі, посол Ірландії в Україні Джонатан Конлон, режисер Семен Горов, режисер Юрій Мороз та інші.

Аташе Посольства Республіки Австрія в Україні Наталія Старович Фото: Пресс-служба

Андреас Зернетц Фото: Пресс-служба

Андреас Зернетц, Наталія Старович і Гюнтер Маєр Фото: Пресс-служба

Ірина Татаренко Фото: Пресс-служба

Тетяна Карікова Фото: Пресс-служба

Тетяна Тележинська Фото: Пресс-служба

Анна Завальська

Тиждень австрійського кіно щороку проводиться в Україні вже понад 12 років. Винятком став тільки 2022 рік через повномасштабне вторгнення РФ.

Раніше Фокус писав, як французький режисер Мішель Хазанавічус їздив на фронт і зустрічався з українськими захисниками.