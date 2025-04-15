15 апреля 2025 года: апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя причинять насекомым вред и доверять кому-то свои секреты. Ясный день и пасмурный вечер – погода скоро ухудшится.

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Что случилось 15 апреля?

Сегодня православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Они часто находились в окружении апостолов Петра и Павла — Аристарх, например, служил у Павла, а затем стал епископом города Анамея, Пуд был Римским сенатором и часто принимал у себя Петра и Павла, а Трофим часто сопровождал апостолов в путешествиях. Все они вели благочестивую жизнь, за что были замучены, когда императором стал Нерон.

Также 15 апреля — День работников уголовного розыска в Украине.

Что нельзя делать 15 апреля:

причинять вред насекомым;

перерабатывать;

ломать ветки деревьев;

доверять кому-то свои секреты.

Народные приметы и поверья:

ясный день и пасмурный вечер – погода скоро ухудшится;

в дом залетела пчела – ждите хорошую новость;

пчелы летают у цветов и деревьев — будет хорошая погода, а если прячутся в ульи — ждите дождь;

вишня отцвела — больше не будет мороза.

День ангела празднуют:

Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.

Родились 15 апреля:

1452 год — Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер;

1949 год — Алла Пугачева, певица, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, народная артистка СССР;

1990 год — Эмма Уотсон, британская актриса (роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере и др.), фотомодель;

1987 год – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе.

Также в этот день:

1540 год — основание города Тернополь;

1912 год — в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом полностью утонул лайнер "Титаник";

2000 год — на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста;

2019 год – пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.