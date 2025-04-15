15 квітня 2025 року: апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна завдавати комахам шкоди і довіряти комусь свої секрети. Ясний день і похмурий вечір — погода скоро погіршиться.
Що сталося 15 квітня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Вони часто перебували в оточенні апостолів Петра і Павла — Аристарх, наприклад, служив у Павла, а потім став єпископом міста Анамея, Пуд був Римським сенатором і часто приймав у себе Петра і Павла, а Трохим часто супроводжував апостолів у подорожах. Усі вони вели благочестиве життя, за що були закатовані, коли імператором став Нерон.
Також 15 квітня — День працівників карного розшуку в Україні.
Що не можна робити 15 квітня:
- завдавати шкоди комахам;
- переробляти;
- ламати гілки дерев;
- довіряти комусь свої секрети.
Народні прикмети та повір'я:
- ясний день і похмурий вечір — погода скоро погіршиться;
- у будинок залетіла бджола — чекайте на гарну новину;
- бджоли літають біля квітів і дерев — буде гарна погода, а якщо ховаються у вулики — чекайте на дощ;
- вишня відцвіла — більше не буде морозу.
День ангела святкують:
Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Лук'ян, Мстислав, Сава, Трохим.
Народилися 15 квітня:
1452 рік — Леонардо да Вінчі, італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер;
1949 рік — Алла Пугачова, співачка, композиторка, продюсерка, естрадний режисер, народна артистка СРСР;
1990 рік — Емма Вотсон, британська актриса (роль Герміони у фільмах про Гаррі Поттера та ін.), фотомодель;
1987 рік — Олександр Гвоздик, український професійний боксер у напівважкій вазі.
Також цього дня:
1540 рік — заснування міста Тернопіль;
1912 рік — в Атлантичному океані після зіткнення з айсбергом повністю потонув лайнер "Титанік";
2000 рік — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;
2019 рік — пожежа в Соборі Паризької Богоматері.
Також Фокус писав церковний календар на квітень 2025 року.