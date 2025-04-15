15 квітня 2025 року: апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна завдавати комахам шкоди і довіряти комусь свої секрети. Ясний день і похмурий вечір — погода скоро погіршиться.

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Що сталося 15 квітня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Вони часто перебували в оточенні апостолів Петра і Павла — Аристарх, наприклад, служив у Павла, а потім став єпископом міста Анамея, Пуд був Римським сенатором і часто приймав у себе Петра і Павла, а Трохим часто супроводжував апостолів у подорожах. Усі вони вели благочестиве життя, за що були закатовані, коли імператором став Нерон.

Також 15 квітня — День працівників карного розшуку в Україні.

Що не можна робити 15 квітня:

завдавати шкоди комахам;

переробляти;

ламати гілки дерев;

довіряти комусь свої секрети.

Народні прикмети та повір'я:

ясний день і похмурий вечір — погода скоро погіршиться;

у будинок залетіла бджола — чекайте на гарну новину;

бджоли літають біля квітів і дерев — буде гарна погода, а якщо ховаються у вулики — чекайте на дощ;

вишня відцвіла — більше не буде морозу.

День ангела святкують:

Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Лук'ян, Мстислав, Сава, Трохим.

Народилися 15 квітня:

1452 рік — Леонардо да Вінчі, італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер;

1949 рік — Алла Пугачова, співачка, композиторка, продюсерка, естрадний режисер, народна артистка СРСР;

1990 рік — Емма Вотсон, британська актриса (роль Герміони у фільмах про Гаррі Поттера та ін.), фотомодель;

1987 рік — Олександр Гвоздик, український професійний боксер у напівважкій вазі.

Також цього дня:

1540 рік — заснування міста Тернопіль;

1912 рік — в Атлантичному океані після зіткнення з айсбергом повністю потонув лайнер "Титанік";

2000 рік — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;

2019 рік — пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Також Фокус писав церковний календар на квітень 2025 року.