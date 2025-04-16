16 апреля 2025 года: Страстная среда - что нельзя делать в третий день Страстной недели
Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать в третий день седмицы — Страстную среду — рассказываем дальше.
Страстная среда — один из самых трагичных и поворотных моментов в евангельской истории. Именно в этот день произошло событие, которое стало началом пути на Голгофу. Почему Иуда предал Иисуса, как развивались события вечера и какую цену имело это предательство — Фокус вспоминает историю Страстной среды.
Страстная среда: история третьего дня Седмицы
Третий день Седмицы знаменует важные события из жизни Иисуса. Именно в среду его предал Иуда. По преданию, все любили Иисуса, кроме его еврейских учителей, архиереев и первосвященников, ведь Иисус постоянно уличал их в лицемерии, зависти и гордыне. Из-за этого евреи и готовили нападение на Христа, а помочь в этом им согласился один из 12 учеников Иисуса — Иуда Искариотский. Предательство произошло во время последней Пасхальной вечери, когда Иисус собрался вместе с апостолами для трапезы. Во время этого ужина Иисус предсказал, что один из его учеников предаст его. В ответ на это все апостолы начали спрашивать: "Не я ли, Господи?". Но Иуда остался молчать.
После ужина Иисус отправился со своими учениками в Гефсиманский сад для молитвы. Именно там Иуда, зная, где находится Иисус, пришел в сопровождении вооруженных людей, посланных первосвященниками и старейшинами на арест. Он дал им знак, которым они идентифицировали Иисуса, и поцеловал его – это был знак для солдат, указывающий на то, кого арестовывать.
Иуда предал Иисуса за 30 серебряников – это была типичная цена за раба в то время. Это событие послужило тому, что Иисуса распяли на кресте.
Что нельзя делать в Страстную среду?
Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.
Также в Страстную среду нельзя:
- отмечать праздники;
- употреблять алкоголь;
- есть мясо, молочные продукты и яйца;
- изменять;
- играть в азартные игры;
- гадать;
- рубить дрова;
- сквернословить;
- венчаться;
- шуметь и громко смеяться.
Что нужно делать в Страстную среду:
- посещать храм, молиться;
- помогать нуждающимся. заняться благотворительностью;
- продолжать подготовку к Пасхе;
- наводить порядки дома;
- выносить мусор из дома;
- исповедоваться;
По народным поверьям, заготовленные в этот день пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.
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