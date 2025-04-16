16 квітня 2025 року: Страсна середа — що не можна робити в третій день Страсного тижня

Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень — останні 7 днів перед Великоднем. Що можна і не можна робити в третій день седмиці — Страсну середу — розповідаємо далі.

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Страсна середа — один із найтрагічніших і найповоротніших моментів у євангельській історії. Саме цього дня відбулася подія, яка стала початком шляху на Голгофу. Чому Юда зрадив Ісуса, як розвивалися події вечора і яку ціну мала ця зрада — Фокус згадує історію Страсної середи.

Страсна середа: історія третього дня Седмиці

Третій день Седмиці знаменує важливі події з життя Ісуса. Саме в середу його зрадив Юда. За переказами, всі любили Ісуса, окрім його єврейських учителів, архієреїв і первосвящеників, адже Ісус постійно викривав їх у лицемірстві, заздрості та гордині. Через це євреї й готували напад на Христа, а допомогти в цьому їм погодився один із 12 учнів Ісуса — Юда Іскаріотський. Зрада сталася під час останньої Великодньої вечері, коли Ісус зібрався разом з апостолами для трапези. Під час цієї вечері Ісус передбачив, що один із його учнів зрадить його. У відповідь на це всі апостоли почали запитувати: "Чи не я, Господи?". Але Юда залишився мовчати.

Після вечері Ісус вирушив зі своїми учнями в Гефсиманський сад для молитви. Саме там Юда, знаючи, де перебуває Ісус, прийшов у супроводі озброєних людей, посланих первосвящениками і старійшинами на арешт. Він дав їм знак, яким вони ідентифікували Ісуса, і поцілував його — це був знак для солдатів, що вказував на те, кого заарештовувати.

Юда зрадив Ісуса за 30 срібників — це була типова ціна за раба в той час. Ця подія послужила тому, що Ісуса розіп'яли на хресті.

Що не можна робити у Страсну середу?

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Страсну середу не можна:

відзначати свята;

вживати алкоголь;

їсти м'ясо, молочні продукти та яйця;

змінювати;

грати в азартні ігри;

ворожити;

рубати дрова;

лихословити;

вінчатися;

шуміти й голосно сміятися.

Що потрібно робити у Страсну середу:

відвідувати храм, молитися;

допомагати нужденним. зайнятися благодійністю;

продовжувати підготовку до Великодня;

наводити порядки вдома;

виносити сміття з дому;

сповідатися;

За народними повір'ями, заготовлені цього дня великодні яйця пролежать довше і не втратять своєї свіжості.

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