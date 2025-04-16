Блогер рассказала, чем примечательны женщины с короткими ногтями (видео)

Блогер Эшли Шим записала видео, где сделала неожиданное заявление о женщинах, которые предпочитают короткие ногти, а не в угоду моде наращивают или клеят длинные искусственные.

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Ролик, уже ставший вирусным в соцсетях, она опубликовала у себя в TikTok.

По ее словам, короткие ногти – это настоящий ход силы, а их обладательницы – как правило, самые уверенные в себе.

"Действительно непопулярное мнение, просто выслушайте меня. Все девушки, которые носят суперкороткие ногти, вы просто знаете, что им наплевать. Вы знаете, что им все равно. Вы знаете, что они живут своей лучшей жизнью", – заявила Эшли.

Подводя итог характеристикам типа женщины, о котором она говорит, Шим сказала:

"Она плохая девчонка, и она действительно чертовски уверена в себе".

Девушка всю жизнь носила короткие ногти и долгое время чувствовала, что она недостаточно "крутая" или "стильная", потому что у нее не было длинного маникюра.

"Но со временем я поняла, что уверенность не зависит от длины ногтей. Короткие ногти кажутся мне настоящими, и они классные", – теперь считает она. Шим добавила, что легко подумать, что "все" должны носить длинные ногти, когда это часто показывают в социальных сетях.

"Я бы солгала, если бы сказала, что в моей жизни не было времени, когда я хотела такие же длинные, модные дизайны", — призналась она. Но потом Эшли пришла к выводу, что длинные ногти — это просто не ее стиль.

"Я все еще ловлю себя на том, что восхищаюсь классными узорами и крошечными анимациями, и думаю: "Уф, я хочу это". Но потом я напоминаю себе: "Это просто не я. И это нормально", – подытожила автор.

Ее видео вызвало отклик у пользователей.

"Абсолютно верно. Я никогда не понимала длинные ногти. Они такие негигиеничные", "Как человек, который печет, работает в отделении неотложной помощи и берет уроки игры на скрипке, [длинные ногти] являются, вероятно, самым раздражающим социальным стандартом", "Я не могу заставить себя делать себе ногти, я обрезаю их за 30 секунд и предпочитаю тратить свое время и деньги на другие вещи", – пишут под видео.

Однако нашлись и те, кто считает иначе.

"Всегда девушки с короткими ногтями пытаются оправдать и расхвалить их, вы не увидите девушек с длинными ногтями, которые сравнивают и осуждают", "У меня бывают периоды с длинными ногтями и периоды с короткими ногтями, это не связано с неуверенностью, а просто с выбором стиля", – говорят они.

Короткие ногти выдают уверенных в себе женщин Фото: Getty Images

Специалисты согласны с Шим. Центры по контролю и профилактике заболеваний объясняют, что короткие ногти также более гигиеничны.

"Грязь и микробы могут жить под ногтями и способствовать распространению некоторых инфекций, таких как острицы. Под длинными ногтями может скапливаться больше грязи и бактерий, чем под короткими", – говорят исследователи.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется коротко стричь ногти и часто их подстригать, а также мыть нижнюю часть ногтей мылом и водой каждый раз во время мытья рук.

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