Блогерка розповіла, чим примітні жінки з короткими нігтями (відео)

Блогерка Ешлі Шим записала відео, де зробила несподівану заяву про жінок, які надають перевагу коротким нігтям, а не на догоду моді нарощують або клеять довгі штучні.

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Ролик, що вже став вірусним у соцмережах, вона опублікувала у себе в TikTok.

За її словами, короткі нігті — це справжній хід сили, а їхні власниці — зазвичай найвпевненіші в собі.

"Дійсно непопулярна думка, просто вислухайте мене. Всі дівчата, які носять суперкороткі нігті, ви просто знаєте, що їм наплювати. Ви знаєте, що їм все одно. Ви знаєте, що вони живуть своїм найкращим життям", — заявила Ешлі.

Підбиваючи підсумок характеристикам типу жінки, про який вона говорить, Шим сказала:

"Вона погана дівчина, і вона справді до біса впевнена в собі".

Дівчина все життя носила короткі нігті і довгий час відчувала, що вона недостатньо "крута" або "стильна", тому що у неї не було довгого манікюру.

"Але з часом я зрозуміла, що впевненість не залежить від довжини нігтів. Короткі нігті здаються мені справжніми, і вони класні", — тепер вважає вона. Шим додала, що легко подумати, що "всі" мають носити довгі нігті, коли це часто показують у соціальних мережах.

"Я б збрехала, якби сказала, що в моєму житті не було часу, коли я хотіла такі ж довгі, модні дизайни", — зізналася вона. Але потім Ешлі дійшла висновку, що довгі нігті — це просто не її стиль.

"Я все ще ловлю себе на тому, що захоплююся класними візерунками і крихітними анімаціями, і думаю: "Уф, я хочу це". Але потім я нагадую собі: "Це просто не я. І це нормально", — підсумувала авторка.

Її відео викликало відгук у користувачів.

"Абсолютно вірно. Я ніколи не розуміла довгі нігті. Вони такі негігієнічні", "Як людина, яка пече, працює у відділенні невідкладної допомоги і бере уроки гри на скрипці, [довгі нігті] є, ймовірно, найдратівливішим соціальним стандартом", "Я не можу змусити себе робити собі нігті, я обрізаю їх за 30 секунд і вважаю за краще витрачати свій час і гроші на інші речі", — пишуть під відео.

Однак знайшлися й ті, хто вважає інакше.

"Завжди дівчата з короткими нігтями намагаються виправдати і розхвалити їх, ви не побачите дівчат з довгими нігтями, які порівнюють і засуджують", "У мене бувають періоди з довгими нігтями і періоди з короткими нігтями, це не пов'язано з невпевненістю, а просто з вибором стилю", — кажуть вони.

Короткі нігті видають упевнених у собі жінок Фото: Getty Images

Фахівці згодні з Шим. Центри з контролю і профілактики захворювань пояснюють, що короткі нігті також більш гігієнічні.

"Бруд і мікроби можуть жити під нігтями і сприяти поширенню деяких інфекцій, таких як гострики. Під довгими нігтями може накопичуватися більше бруду і бактерій, ніж під короткими", — кажуть дослідники.

Щоб мінімізувати ризики, рекомендується коротко стригти нігті й часто їх підстригати, а також мити нижню частину нігтів милом і водою щоразу під час миття рук.

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