Звезда "Властелина колец" заявила, что ей надоело сниматься в кино

Актриса Кейт Бланшетт, известная по роли эльфийки Галадриэль, заявила, что хочет бросить актерство. Она объяснила, что слава не приносит ей удовольствия, и что есть много других сфер, в которых она хочет реализоваться.

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Об этом сообщает The Independent.

"Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я говорю об этом [завершении актерской карьеры], но я говорю это серьезно. Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни", — сказала Кейт Бланшетт. Она отметила, что опцию уйти из актерства обдумывает уже довольно давно.

Сейчас Бланшетт готовится к радиодебюту в драме The Fever на BBC Radio 4. В разговоре с Radio Times она призналась, что ей до сих пор некомфортно быть публичной личностью: "Я чувствую себя гораздо лучше в движении — мне пришлось долго привыкать к тому, что я должна позировать для фото".

"Я всегда захожу в новое пространство с интересом, не надеясь на принятие или одобрение. Я потратила целую жизнь, чтобы научиться чувствовать себя комфортно в ощущении дискомфорта", — подытожила актриса.

Мы также писали, что в 2022 году Кейт Бланшетт, которая является послом доброй воли ООН, вместе с бывшим редактором британского Channel 4 News Беном де Пиром и режиссером Эдвардом Уоттсом сняла документальное кино Ukraine: Life Under Attack: Dispatches — о Харькове военных времен.

Однако, несмотря на поддержку Украины, Кейт Бланшетт не отказалась от главной роли в спектакле "Чайка" по пьесе русского писателя Антона Чехова. Этот спектакль в лондонском театре Барбикан презентовали как раз в апреле этого года.