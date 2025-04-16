Зірка "Володаря перснів" заявила, що їй набридло зніматися в кіно

Акторка Кейт Бланшетт, відома за роллю ельфійки Ґаладріель, заявила, що хоче кинути акторство. Вона пояснила, що слава не приносить їй задоволення, і що є багато інших сфер, у яких вона хоче реалізуватися.

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Про це повідомляє The Independent.

"Моя сім'я закочує очі щоразу, коли я кажу про це [завершення акторської кар’єри], але я кажу це серйозно. Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті", – сказала Кейт Бланшетт. Вона зауважила, що опцію піти з акторства обмірковує вже доволі давно.

Наразі Бланшетт готується до радіодебюту в драмі The Fever на BBC Radio 4. У розмові з Radio Times вона зізналася, що їй досі некомфортно бути публічною особою: "Я почуваюся набагато краще в русі – мені довелося довго звикати до того, що я маю позувати для фото".

"Я завжди заходжу у новий простір із цікавістю, не сподіваючись на прийняття чи схвалення. Я витратила ціле життя, щоб навчитись почуватися комфортно у відчуття дискомфорту", – підсумувала акторка.

Ми також писали, що у 2022 році Кейт Бланшетт, яка є послом доброї волі ООН, разом із колишнім редактором британського Channel 4 News Беном де Піром та режисером Едвардом Воттсом зняла документальне кіно Ukraine: Life Under Attack: Dispatches – про Харків воєнних часів.

Проте, попри підтримку України, Кейт Бланшетт не відмовилася від головної ролі у виставі "Чайка" за п’єсою російського письменника Антона Чехова. Цю виставу в лондонському театрі Барбікан презентували якраз у квітні цього року.