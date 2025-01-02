Попри підтримку України: Кейт Бланшетт бере участь у російській п'єсі "Чайка"

Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Кейт Бланшетт зіграє головну роль у виставі "Чайка" за пʼєсою російського письменника Антона Чехова, яка буде поставлена в лондонському театрі Барбікан. Попри активну підтримку України та участь у створенні документального фільму, що висвітлює події війни в Харкові, акторка, однак, вирішила прийняти пропозицію взяти участь у постановці російського класика. Це викликає суперечливі реакції, адже українці нині ведуть боротьбу з Росією.

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Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Кейт Бланшетт зіграє головну роль у виставі "Чайка" за пʼєсою російського письменника Антона Чехова, яка буде поставлена в лондонському театрі Барбікан. Про це пише The Guardian.

Вистава, адаптована британським драматургом Данканом Макмілланом та німецьким режисером Томасом Остермаєром, стартує 26 лютого 2025 року і триватиме до 5 квітня. Кейт Бланшетт зіграє Ірину Аркадіну — одну з центральних персонажів п'єси, а в її партнерах по сцені зʼявляться Коді Сміт-Макфі, Том Берк і Емма Коррін.

Позиція Кейт Бланшетт щодо участі у виставі за п’єсою російського письменника Антона Чехова "Чайка" викликає суперечливі реакції, особливо в контексті війни в Україні. Попри активну підтримку України та її участь у продюсуванні документального фільму "Ukraine: Life Under Attack", який висвітлює реалії війни в Харкові та стійкість українців під обстрілами, акторка, однак, погодилася на роль у російській п'єсі. Це створює напругу, адже українці нині ведуть боротьбу з Росією, і для багатьох така участь у постановці твору російського автора виглядає як суперечність її політичної позиції.

Що це за п'єса "Чайка"

"Чайка" — одна з найбільш відомих п'єс російського класика Антона Чехова, написана у 1895 році. Вона стала важливим етапом у розвитку російської драматургії та мистецтва в цілому. П’єса розглядає важливі теми людських почуттів, розчарувань, прагнень та пошуків сенсу життя, а також втрачені можливості й ідеали.

Дія п'єси розгортається на дачі, де перебувають головні герої: молода акторка Ніна, її коханий, драматург Трігорін, мати Ірина Аркадіна — знаменита акторка, і її син Костянтин. Між ними розвиваються складні стосунки, наповнені ревнощами, пристрастями та невизначеністю. Кожен з персонажів прагне до самореалізації, але на шляху до цього стоять невдалі стосунки, внутрішні сумніви та особисті драми.

"Чайка" зазнала кількох стадій прийняття, адже на початку вона не мала популярності серед публіки. Чехов сам був критично налаштований до п’єси, а її дебютна вистава в Петербурзі навіть зазнала провалу. Проте з часом вона стала класикою, а її персонажі — символами універсальних людських переживань.

Однією з головних тем п'єси є конфлікт між старим та новим. Це відображає боротьбу поколінь, між традиціями та новими поглядами, між старими ідеалами та прагненням до змін. Персонажі намагаються знайти своє місце в світі, але часто стикаються з непереборними обмеженнями, що накладає на них соціум, оточення або їх власні внутрішні переконання.

Особливу увагу в "Чайці" приділено психологізму, глибоким емоційним переживанням героїв, що робить п'єсу не лише класичним твором, а й важливою частиною історії розвитку людських відносин у театрі.

Крім того, назва п'єси "Чайка" є символічною. Чайка в контексті п'єси символізує свободу, але також і самопожертву, адже її політ часто асоціюється з небезпекою й трагедією, а її образ виникає у момент, коли один із персонажів намагається знайти шлях до нового, вільного життя.

Позиція Кейт Бланшетт щодо війни в Україні

Голлівудська зірка активно підтримує Україну, виступивши як продюсер та голос документального фільму "Ukraine: Life Under Attack", що був знятий у перші три місяці війни в Харкові під час російського вторгнення. Кейт Бланшетт, яка також озвучила фільм, спільно з ексредактором Channel 4 News Бенджаміном де Піром висвітлила реалії життя харків'ян під обстрілами та руйнівними наслідками агресії Росії. У центрі картини – історії рятувальників, які продовжували працювати під обстрілами, а також цивільних, що намагалися вижити у цих екстремальних умовах.

Документальна стрічка доступна на платформах Apple TV, Amazon Prime Video та Channel 4 і розповідає не лише про насильницькі дії війни, а й про незламність та стійкість українців, які не припиняють боротьбу за своє право на життя в умовах війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Бланшетт на кінофестивалі в Торонто одягла костюм, прикрашений ложками.

Крім цього, Фокус писав, що Кейт Бланшетт у костюмі в горошок зʼявилася на Венеційському кінофестивалі-2024.