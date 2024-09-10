Кейт Бланшетт на кінофестивалі в Торонто одягла костюм, прикрашений ложками (фото)

Кейт Бланшетт любить експериментувати зі стилями і давно завоювала авторитет у сфері моди. Акторка часто дивує шанувальників, обираючи незвичайні дизайнерські вбрання.

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55-річна австралійська актриса Кейт Бланшетт продемонструвала свій ексцентричний стиль на показі фільму "Відмова від відповідальності" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, пише Daily Mail.

Знаменитість з'явилася в чорному костюмі, піджак якого був прикрашений по нижньому краю столовими ложками, накладеними одна на одну для додання об'єму.

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Це не вперше, коли Кейт прикрасила одяг приладами, призначеними для вживання їжі. У серпні лауреатка премії "Оскар" одягла топхалтер, зроблений зі 120 ложок, на прем'єру фільму "Borderlands" у Лос-Анджелесі.

Кейт Бланшетт на прем'єрі "Borderlands" у Лос-Анджелесі Фото: Getty

Дизайн був створений шведським модельєром Еллен Ходаковою Ларссон, яка привезла ложки зі свого рідного міста Стокгольма. Ларссон зробила стійкість відмінною рисою своїх проєктів, переробляючи і повторно використовуючи матеріали нетрадиційними і химерними способами.

В обох випадках акторка фільму "Не дивись вгору" доповнила образи чорними штанами-кльош з гострими складками спереду на штанинах і чорними туфлями-човниками на високих підборах. Для виходу на червону доріжку в Торонто Бланшетт використала мінімум аксесуарів і мінімум косметики.

Раніше, 29 серпня, Фокус писав про те, що Кейт Бланшетт у костюмі в горошок з'явилася на Венеціанському кінофестивалі-2024.