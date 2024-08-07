Кейт Бланшетт з'явилася на публіці в кольчузі зі 102 ложок

Акторка полюбляє експериментувати зі стилями та давно завоювала авторитет у сфері моди. Цього разу вона підтримала молодого дизайнера зі Стокгольма.

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55-річна австралійська акторка Кейт Бланшет вийшла на публіку у незвичайному вбранні, створеному для неї фіналісткою LVMH Prize 2024 Еллен Ходаковою. Зірка позувала на килимовій доріжці на прем'єрі свого фільму "Бордерлендз" у Лос-Анджелесі в топі стокгольмського бренду Hodakova, на виготовлення якого пішло 102 вінтажні срібні ложки, пише Us Weekly.

Топ-кольчугу зірка доповнила класичними чорними прямими штанами і такого ж кольору човниками на шпильці від Paul Andrew. Щоб не відволікати увагу від вбрання, Кейт обійшлася без аксесуарів, а з прикрас на ній була тільки каблучка від Louis Vuitton.

Фото: Getty

"Еллен Ходакова Ларссон присвятила себе створенню повністю екологічного модного будинку та зміні розмови про те, що таке екологічна мода сьогодні. Еллен використовує сімейні реліквії, як-от ці вінтажні ложки, отримані у шведському селі, щоб створювати несподівані пропорції та нові асоціації. Бабуся б пишалася!" — написала у себе в соцмережі зіркова стилістка Елізабет Стюарт, розмістивши відео з актрисою.

На заході, який відбувався у китайському театрі TLC, компанію Кейт склали колеги по фільму, включно з Джеймі Лі Кертіс, Джеком Блеком, Кевіном Гартом і Джиною Гершон.

"Бордерледнз" — науково-фантастичний бойовик режисера Елая Рота. Сюжет фільму заснований на однойменній серії відеоігор, розробленій Gearbox Software. Він оповідає про групу різношерстих друзів на чолі зі злочинницею із загадковим минулим Ліліт (Бланшетт), які вирушають на планету Пандора в пошуках зниклої доньки Атласа (Едгар Рамірес). Щоб допомогти їй у її місії, група таких же невдах вирушає в бій з інопланетним видом і безліччю небезпечних бандитів, щоб розкрити один із найбільш вибухонебезпечних секретів Пандори.

Трейлер фільму "Бордерлендс"

Прем'єра картини запланована на 9 травня.

Раніше Фокус писав, що Кейт Бланшетт продемонструвала струнку фігуру в шкіряних штанях.