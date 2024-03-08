54-річна Кейт Бланшетт продемонструвала струнку фігуру в шкіряних штанях (фото)

Зірка "Тара" відсвяткувала своє нове амплуа напередодні Міжнародного жіночого дня. Її супроводжував чоловік Ендрю Аптон.

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Австралійська акторка і продюсерка Кейт Бланшетт була помічена 7 березня в одному з ресторанів Лондона, коли вона святкувала важливе особисте досягнення — свою нову роль креативного директора преміального бренду саке Toku Saké в Supermarket of Dreams, повідомляє Hello Magazine.

54-річна зірка мала неймовірно стильний вигляд у чорних шкіряних штанах, до яких вона підібрала вкорочену лакову куртку на блискавці зі структурованим і гострим коміром. Куртка також була прикрашена зворотним рядком, щоб підкреслити корсетний вигляд. Акторка до штанів одягла пояс, покритий срібними кнопками.

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Кейт мала невимушений вигляд в ансамблі, який вона доповнила чорними туфлями на шпильці з гострим носком і парою великих кілець. Її пісочно-світлі локони були укладені вільними хвилями, а макіяж був зведений до мінімуму. На вії Бланшетт нанесла невелику кількість туші, губи нафарбувала ледь помітним блиском персикового відтінку.

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

На заході Кейт супроводжував її чоловік, сценарист Ендрю Аптон. Кейт і Ендрю, за якого акторка вийшла заміж 1997 року, виховують чотирьох спільних дітей — Дешилла Джона, Едіт Вівіан Патрісію, Романа Роберта та Ігнатіуса Мартіна. Доньку Вівіан зіркова пара удочерила 2015 року.

Раніше, Фокус писав, що Кейт Бланшетт з 'явилася зі старшим сином на Каннському кінофестивалі-2023. Крім 21-річного Дешилла Джона, зірка екрану виховує ще трьох дітей.