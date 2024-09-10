Кейт Бланшетт на кинофестивале в Торонто надела костюм, украшенный ложками (фото)
Кейт Бланшетт любит экспериментировать со стилями и давно завоевала авторитет в сфере моды. Актриса часто удивляет поклонников, выбирая необычные дизайнерские наряды.
55-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт продемонстрировала свою эксцентричный стиль на показе фильма "Отказ от ответственности" на Международном кинофестивале в Торонто, пишет Daily Mail.
Знаменитость появилась в черном костюме, пиджак которого был украшен по нижнему краю столовыми ложками, наложенными друг на друга для придания объема.
Это не первый раз, когда Кейт украсила одежду приборы, предназначенными для употребления пищи. В августе лауреат премии "Оскар" надела топ-халтер, сделанный из 120 ложек, на премьеру фильма "Borderlands" в Лос-Анджелесе.
Дизайн был создан шведским модельером Эллен Ходаковой Ларссон, которая привезла ложки из своего родного города Стокгольма. Ларссон сделала устойчивость отличительной чертой своих проектов, перерабатывая и повторно используя материалы нетрадиционными и причудливыми способами.
В обоих случаях актриса фильма "Не смотри вверх" дополнила образы черными брюками-клеш с острыми складками спереди на штанинах и черными туфлями-лодочками на высоких каблуках. Для выхода на красную дорожку в Торонто Бланшетт использовала минимум аксессуаров и минимум косметики.
Ранее, 29 августа, Фокус писал о том, что Кейт Бланшетт в костюме в горошек появилась на Венецианском кинофестивале-2024.