Кейт Бланшетт на кинофестивале в Торонто надела костюм, украшенный ложками (фото)

Кейт Бланшетт любит экспериментировать со стилями и давно завоевала авторитет в сфере моды. Актриса часто удивляет поклонников, выбирая необычные дизайнерские наряды.

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55-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт продемонстрировала свою эксцентричный стиль на показе фильма "Отказ от ответственности" на Международном кинофестивале в Торонто, пишет Daily Mail.

Знаменитость появилась в черном костюме, пиджак которого был украшен по нижнему краю столовыми ложками, наложенными друг на друга для придания объема.

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Это не первый раз, когда Кейт украсила одежду приборы, предназначенными для употребления пищи. В августе лауреат премии "Оскар" надела топ-халтер, сделанный из 120 ложек, на премьеру фильма "Borderlands" в Лос-Анджелесе.

Кейт Бланшетт на премьере "Borderlands" в Лос-Анджелесе Фото: Getty

Дизайн был создан шведским модельером Эллен Ходаковой Ларссон, которая привезла ложки из своего родного города Стокгольма. Ларссон сделала устойчивость отличительной чертой своих проектов, перерабатывая и повторно используя материалы нетрадиционными и причудливыми способами.

В обоих случаях актриса фильма "Не смотри вверх" дополнила образы черными брюками-клеш с острыми складками спереди на штанинах и черными туфлями-лодочками на высоких каблуках. Для выхода на красную дорожку в Торонто Бланшетт использовала минимум аксессуаров и минимум косметики.

Ранее, 29 августа, Фокус писал о том, что Кейт Бланшетт в костюме в горошек появилась на Венецианском кинофестивале-2024.