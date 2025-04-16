Один из богатейших людей Британии пообещал оставить детей без наследства: в чем причина

Джон Кодуэлл, обладатель состояния в почти 3 миллиарда фунтов стерлингов, летает лоукостами и сам стрижется. А еще собирается оставить своих детей без наследства.

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Об этом пишет Daily Mail.

Основатель компании Phones 4u, которую основал, продавая мобильные телефоны Motorola в 1987 году, 72-летний Джон Кодуэлл, рассказал о том, как экономит деньги, не смотря на три особняка — в Лондоне , Стаффордшире и Монако, коллекцию дорогих авто, вертолет и яхту.

Джон Кодуэлл со своей последней женой Фото: Twitter John Caudwell

В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей Великобритании Sunday Times Rich List Кодуэлл занял 109-е место, поднявшись на восемь позиций по сравнению с 2023 годом.

Однако он по-прежнему летает за границу лоукостером EasyJet за 50 фунтов, не покупает вино дороже 30 фунтов и сам стрижется и бреется, игнорируя стилистов.

"В каком-то смысле я живу очень привилегированной и роскошной жизнью, в другом — я довольно бережлив, о чем вам скажут люди на EasyJet, когда скажут: "Я никогда не думал, что увижу вас на тут. Но я там постоянно летаю за 50 или 100 фунтов стерлингов", — рассказал миллиардер.

Также Джон Кодуэлл предупредил своих семерых детей от трех разных браков о том, чего им следует ожидать от его богатства после его смерти.

Кодуэлл в прошлом был спонсором Консервативной партии, прежде чем переключиться на Лейбористскую партию сэра Кира Стармера перед всеобщими выборами в июле прошлого года .

Он был женат на Кейт Макфарлейн в течение 25 лет до развода в 2001 году, у них трое детей.

Позже у него родилась дочь от скрипачки Джейн Берджесс и сын от бывшей модели Клэр Джонсон, прежде чем их 15-летние отношения закончились в 2014 году.

Его нынешняя партнерша — бывшая олимпийская велосипедистка литовского происхождения Модеста Вжесняускайте, которая в марте 2021 года родила сына Уильяма, а в марте 2023 года — дочь Изабеллу.

Джон Кодуэлл у своего бассейна Фото: Twitter John Caudwell

Однако миллиардер публично заявил, что после его смерти 70 процентов его состояния будет передано на благотворительность, призвав своих потомков "самим зарабатывать деньги". И дети миллиардера об этом знают, по его словам.

"О, они совершенно счастливы, потому что я с раннего возраста говорил им, что все это пойдет в приют, и что им придется работать, чтобы заработать себе на жизнь. Знаете, это моя философия: я хочу, чтобы все мои дети были счастливы и успешны, если они этого хотят. Сделать мир лучше, но при этом зарабатывать собственные деньги и получать собственное удовлетворение", — сообщил Кодуэлл.

На вопрос о том, проявляют ли другие миллиардеры "эгоизм в отношении своего богатства", Кодуэлл ответил: "Ну, многие, да".

Напомним, три года назад Джон Кодуэлл показал журналистам свой роскошный особняк: самый большой частный дом Лондона, который занимает целый квартал.