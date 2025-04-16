Один із найбагатших людей Британії пообіцяв залишити дітей без спадщини: у чому причина

Джон Кодуелл, володар статків у майже 3 мільярди фунтів стерлінгів, літає лоукостами і сам стрижеться. А ще збирається залишити своїх дітей без спадщини.

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Про це пише Daily Mail.

Засновник компанії Phones 4u, яку заснував, продаючи мобільні телефони Motorola 1987 року, 72-річний Джон Кодуелл, розповів про те, як заощаджує гроші, незважаючи на три особняки — у Лондоні, Стаффордширі та Монако, колекцію дорогих авто, гелікоптер і яхту.

Джон Кодуелл зі своєю останньою дружиною Фото: Twitter John Caudwell

У торішньому рейтингу найбагатших людей Великої Британії Sunday Times Rich List Кодуелл посів 109-те місце, піднявшись на вісім позицій порівняно з 2023 роком.

Однак він, як і раніше, літає за кордон лоукостером EasyJet за 50 фунтів, не купує вино дорожче за 30 фунтів і сам стрижеться і голиться, ігноруючи стилістів.

"У якомусь сенсі я живу дуже привілейованим і розкішним життям, в іншому — я досить ощадливий, про що вам скажуть люди на EasyJet, коли скажуть: "Я ніколи не думав, що побачу вас на тут. Але я там постійно літаю за 50 або 100 фунтів стерлінгів", — розповів мільярдер.

Також Джон Кодуелл попередив своїх сімох дітей від трьох різних шлюбів про те, чого їм слід очікувати від його багатства після його смерті.

Кодуелл у минулому був спонсором Консервативної партії, перш ніж переключитися на Лейбористську партію сера Кіра Стармера перед загальними виборами в липні минулого року.

Він був одружений з Кейт Макфарлейн протягом 25 років до розлучення 2001 року, у них троє дітей.

Пізніше у нього народилася дочка від скрипальки Джейн Берджесс і син від колишньої моделі Клер Джонсон, перш ніж їхні 15-річні стосунки закінчилися 2014 року.

Його нинішня партнерка — колишня олімпійська велосипедистка литовського походження Модеста Вжесняускайте, яка в березні 2021 року народила сина Вільяма, а в березні 2023 року — доньку Ізабеллу.

Джон Кодуелл біля свого басейну Фото: Twitter John Caudwell

Однак мільярдер публічно заявив, що після його смерті 70 відсотків його статків буде передано на благодійність, закликавши своїх нащадків "самим заробляти гроші". І діти мільярдера про це знають, за його словами.

"О, вони абсолютно щасливі, тому що я з раннього віку говорив їм, що все це піде в притулок, і що їм доведеться працювати, щоб заробити собі на життя. Знаєте, це моя філософія: я хочу, щоб усі мої діти були щасливі й успішні, якщо вони цього хочуть. Зробити світ кращим, але при цьому заробляти власні гроші й отримувати власне задоволення", — повідомив Кодуелл.

На запитання про те, чи виявляють інші мільярдери "егоїзм щодо свого багатства", Кодуелл відповів: "Ну, багато хто, так".

Нагадаємо, три роки тому Джон Кодуелл показав журналістам свій розкішний особняк: найбільший приватний будинок Лондона, який займає цілий квартал.