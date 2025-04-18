18 апреля 2025 года: Страстная пятница — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя петь, танцевать и веселиться, а также печь паски и красить яйца.
Что случилось в этот день:
В этом году на 18 апреля припадает Страстная пятница – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии был распят Иисус Христос. Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа". Фокус рассказывает, что можно и нельзя делать в Страстную пятницу 2024.
Что нельзя делать 18 апреля:
- петь, танцевать и веселиться;
- есть любую еду животного происхождения;
- печь паски и красить яйца;
- работать по дому или на огороде;
- стричься и делать маникюр;
- ругаться и злословить;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- гроза — к засушливому лету;
- дождливая погода — к урожаю грибов;
- ясное небо ночью — на хороший урожай;
- разлилась вода — будет хороший сенокос;
- синие облака — к приближению тепла;
- слышно гром – будет теплое лето.
День ангела празднуют:
Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.
Родились 18 апреля:
1897 год – украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий;
1979 год — Кортни Кардашьян, американская фотомодель, актриса, бизнесвумен.
Также в этот день:
1187 год – первое упоминание Украины (в Киевской летописи);
1846 год – американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;
1909 год – Ватикан канонизовывает Жанну д'Арк;
1942 год – американская авиация совершает первую бомбардировку Японии;
1995 год – Киевский горсовет возвращает герб Киева с изображением Архангела Михаила.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на апрель 2025 года