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Стиль жизни

18 апреля 2025 года: Страстная пятница — что сегодня нельзя делать

Страстная пятница 18 апреля 2025
Фото: Соцсети | Иисус Христос, распят на Страстную пятницу

Сегодня нельзя петь, танцевать и веселиться, а также печь паски и красить яйца.

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Что случилось в этот день:

В этом году на 18 апреля припадает Страстная пятница – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии был распят Иисус Христос. Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа". Фокус рассказывает, что можно и нельзя делать в Страстную пятницу 2024.

Что нельзя делать 18 апреля:

  • петь, танцевать и веселиться;
  • есть любую еду животного происхождения;
  • печь паски и красить яйца;
  • работать по дому или на огороде;
  • стричься и делать маникюр;
  • ругаться и злословить;
  • употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

  • гроза — к засушливому лету;
  • дождливая погода — к урожаю грибов;
  • ясное небо ночью — на хороший урожай;
  • разлилась вода — будет хороший сенокос;
  • синие облака — к приближению тепла;
  • слышно гром – будет теплое лето.

День ангела празднуют:

Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

Родились 18 апреля:

1897 год – украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий;

1979 год — Кортни Кардашьян, американская фотомодель, актриса, бизнесвумен.

Также в этот день:

1187 год – первое упоминание Украины (в Киевской летописи);

1846 год – американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;

1909 год – Ватикан канонизовывает Жанну д'Арк;

1942 год – американская авиация совершает первую бомбардировку Японии;

1995 год – Киевский горсовет возвращает герб Киева с изображением Архангела Михаила.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на апрель 2025 года