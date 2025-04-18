18 квітня 2025 року: Страсна п'ятниця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна співати, танцювати і веселитися, а також пекти паски і фарбувати яйця.

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Що сталося цього дня:

Цього року на 18 квітня припадає Страсна п'ятниця — найскорботніший день у церковному календарі, коли, згідно з Біблією, було розіп'ято Ісуса Христа. Богослужіння і літургія цього дня не проводяться, чим підкреслюється винятковість жертви Христа на Голгофі. На вечірні виноситься плащаниця і співається особливий канон "Про розп'яття Господа". Фокус розповідає, що можна і не можна робити у Страсну п'ятницю 2024.

Що не можна робити 18 квітня:

співати, танцювати і веселитися;

їсти будь-яку їжу тваринного походження;

пекти паски і фарбувати яйця;

працювати по дому або на городі;

стригтися і робити манікюр;

лаятися і лихословити;

вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

гроза — до посушливого літа;

дощова погода — до врожаю грибів;

ясне небо вночі — на хороший урожай;

розлилася вода — буде хороший сінокіс;

сині хмари — до наближення тепла;

чутно грім — буде тепле літо.

День ангела святкують:

Антон, Василь, Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло.

Народилися 18 квітня:

1897 рік — український актор, режисер Мар'ян Крушельницький;

1979 рік — Кортні Кардаш'ян, американська фотомодель, актриса, бізнесвумен.

Також цього дня:

1187 рік — перша згадка України (у Київському літописі);

1846 рік — американець Роял Ерл Гаус отримує патент на телеграфний апарат;

1909 рік — Ватикан канонізовує Жанну д'Арк;

1942 рік — американська авіація здійснює перше бомбардування Японії;

1995 рік — Київська міськрада повертає герб Києва із зображенням Архангела Михаїла.

Також Фокус писав календар церковних свят на квітень 2025 року