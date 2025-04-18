18 квітня 2025 року: Страсна п'ятниця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна співати, танцювати і веселитися, а також пекти паски і фарбувати яйця.
Що сталося цього дня:
Цього року на 18 квітня припадає Страсна п'ятниця — найскорботніший день у церковному календарі, коли, згідно з Біблією, було розіп'ято Ісуса Христа. Богослужіння і літургія цього дня не проводяться, чим підкреслюється винятковість жертви Христа на Голгофі. На вечірні виноситься плащаниця і співається особливий канон "Про розп'яття Господа". Фокус розповідає, що можна і не можна робити у Страсну п'ятницю 2024.
Що не можна робити 18 квітня:
- співати, танцювати і веселитися;
- їсти будь-яку їжу тваринного походження;
- пекти паски і фарбувати яйця;
- працювати по дому або на городі;
- стригтися і робити манікюр;
- лаятися і лихословити;
- вживати алкоголь.
Народні прикмети та повір'я:
- гроза — до посушливого літа;
- дощова погода — до врожаю грибів;
- ясне небо вночі — на хороший урожай;
- розлилася вода — буде хороший сінокіс;
- сині хмари — до наближення тепла;
- чутно грім — буде тепле літо.
День ангела святкують:
Антон, Василь, Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло.
Народилися 18 квітня:
1897 рік — український актор, режисер Мар'ян Крушельницький;
1979 рік — Кортні Кардаш'ян, американська фотомодель, актриса, бізнесвумен.
Також цього дня:
1187 рік — перша згадка України (у Київському літописі);
1846 рік — американець Роял Ерл Гаус отримує патент на телеграфний апарат;
1909 рік — Ватикан канонізовує Жанну д'Арк;
1942 рік — американська авіація здійснює перше бомбардування Японії;
1995 рік — Київська міськрада повертає герб Києва із зображенням Архангела Михаїла.
Також Фокус писав календар церковних свят на квітень 2025 року