23 апреля 2025 года: Георгия Победоносца — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя причинять вред домашним животным и стричь волосы. Если в этот день стаями летают комары — ждите потепления.
Что случилось 23 апреля?
Сегодня православная церковь чтит память день памяти великомученика и святого Георгия Победоносца. Георгий (Юрий) жил в III веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Когда Георгий вырос, он присоединился к римской армии и стал известным и любимым воином императора Диоклетиана благодаря своей силе и мужеству. В то время христиане подвергались гонениям, и Георгий открыто исповедовал свою веру и защищал верующих, которые страдали. В ответ на это Георгий был лишен воинских званий, имущества и личной жизни, и его мучили долго в попытке заставить отречься от Христа. Но он не изменил своей веры, и за это его казнили, отсекая голову.
Что нельзя делать 23 апреля:
- причинять вред домашним животным;
- носить вещи из шерсти;
- рукодельничать;
- злословить и ругаться;
- женщинам стричь волосы;
- жениться, потому что брак будет несчастливым.
Народные приметы и поверья:
- мороз — хорошо уродит овес и просо;
- ночь тепла – будет хороший урожай пшеницы;
- кукушка кует к неурожаю;
- дует южный ветер – год будет урожайным;
- стаями летают комары — ждите потепления.
День ангела празднуют:
Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Юрий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.
Родились 23 апреля:
1920 год — Григорий Тютюнник, и украинский поэт и писатель-прозаик;
2018 год — принц Луи Уэльский, внук британского короля Карла III, сын принца Уильяма.
Также в этот день:
1896 год — в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс;
1907 год — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне;
1956 год — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе;
1959 год — создан Союз журналистов Украины (сейчас Национальный союз журналистов Украины);
1992 год — в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" (на 700 мест);
2005 год — в YouTube было опубликовано первое видео под название "Я в зоопарке";
2014 год — основан 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".
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