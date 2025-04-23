23 апреля 2025 года: Георгия Победоносца — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя причинять вред домашним животным и стричь волосы. Если в этот день стаями летают комары — ждите потепления.

Related video

Что случилось 23 апреля?

Сегодня православная церковь чтит память день памяти великомученика и святого Георгия Победоносца. Георгий (Юрий) жил в III веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Когда Георгий вырос, он присоединился к римской армии и стал известным и любимым воином императора Диоклетиана благодаря своей силе и мужеству. В то время христиане подвергались гонениям, и Георгий открыто исповедовал свою веру и защищал верующих, которые страдали. В ответ на это Георгий был лишен воинских званий, имущества и личной жизни, и его мучили долго в попытке заставить отречься от Христа. Но он не изменил своей веры, и за это его казнили, отсекая голову.

Что нельзя делать 23 апреля:

причинять вред домашним животным;

носить вещи из шерсти;

рукодельничать;

злословить и ругаться;

женщинам стричь волосы;

жениться, потому что брак будет несчастливым.

Народные приметы и поверья:

мороз — хорошо уродит овес и просо;

ночь тепла – будет хороший урожай пшеницы;

кукушка кует к неурожаю;

дует южный ветер – год будет урожайным;

стаями летают комары — ждите потепления.

День ангела празднуют:

Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Юрий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

Родились 23 апреля:

1920 год — Григорий Тютюнник, и украинский поэт и писатель-прозаик;

2018 год — принц Луи Уэльский, внук британского короля Карла III, сын принца Уильяма.

Также в этот день:

1896 год — в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс;

1907 год — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне;

1956 год — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе;

1959 год — создан Союз журналистов Украины (сейчас Национальный союз журналистов Украины);

1992 год — в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" (на 700 мест);

2005 год — в YouTube было опубликовано первое видео под название "Я в зоопарке";

2014 год — основан 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.