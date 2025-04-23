23 квітня 2025 року: Георгія Побідоносця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна завдавати шкоди домашнім тваринам і стригти волосся. Якщо цього дня зграями літають комарі — чекайте потепління.
Що сталося 23 квітня?
Сьогодні православна церква вшановує день пам'яті великомученика і святого Георгія Побідоносця. Георгій (Юрій) жив у III столітті в Каппадокії в благочестивій християнській родині. Коли Георгій виріс, він приєднався до римської армії і став відомим і улюбленим воїном імператора Діоклетіана завдяки своїй силі та мужності. У той час християни зазнавали гонінь, і Георгій відкрито сповідував свою віру і захищав віруючих, які страждали. У відповідь на це Георгій був позбавлений військових звань, майна та особистого життя, і його мучили довго, намагаючись змусити відректися від Христа. Але він не зрадив своєї віри, і за це його стратили, відсікаючи голову.
Що не можна робити 23 квітня:
- завдавати шкоди домашнім тваринам;
- носити речі з вовни;
- рукодільничати;
- лихословити і лаятися;
- жінкам стригти волосся;
- одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.
Народні прикмети та повір'я:
- мороз — добре вродить овес і просо;
- ніч тепла — буде гарний урожай пшениці;
- зозуля кує до неврожаю;
- дме південний вітер — рік буде врожайним;
- зграями літають комарі — чекайте потепління.
День ангела святкують:
Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.
Народилися 23 квітня:
1920 рік — Григорій Тютюнник, український поет і письменник-прозаїк;
2018 рік — принц Луї Уельський, онук британського короля Карла III, син принца Вільяма.
Також цього дня:
1896 рік — у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс;
1907 рік — Джек Лондон вирушив у подорож навколо світу на двощогловому судні;
1956 рік — відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі;
1959 рік — створено Спілку журналістів України (зараз Національна спілка журналістів України);
1992 рік — у Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі "Макдоналдс" (на 700 місць);
2005 рік — в YouTube було опубліковано перше відео під назвою "Я в зоопарку";
2014 рік — засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас".
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